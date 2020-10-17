 

100 актёров ушли на самоизоляцию после информации о заражении Кристины Асмус коронавирусом

17.10.2020, 16:02, Разное

Сто российских актёров кино и театра объявили об уходе на самоизоляцию после признания Кристины Асмус, что она заразилась коронавирусом.

«Кристина – активная девушка: играет в кино, театре, сериалах. Круг её общения достаточно велик. В него входят не только актёры, но и режиссёры, операторы, костюмеры, гримёры, банкиры. К тому же она ходит в магазины, на фитнес, и можно продолжать бесконечно. Я уже сдал анализ, жду результаты, но в любом случае иду на самоизоляцию», — сказал актёр Филипп Янковский.

Прокомментировал информацию о заболевании Кристины Асмус её супруг Гарик Харламов.

«Мы с Кристиной давно соблюдаем социальную дистанцию, поэтому не вижу необходимости отправляться на самоизоляцию. Ей я, как и всем, желаю поскорее выздороветь. Нас никак не могут развести, в смысле разводят регулярно, я говорю о разводе в ЗАГСе. Я уже начинаю что-то подозревать», — прокомментировал информацию шоумен.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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