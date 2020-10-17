Месть птичьей ведьмы: Легенда Венесуэлы

17.10.2020, 11:58, Разное

В конце 1990-х годов сельская венесуэльская семья пережила многомесячный террор от рук мстительной ведьмы, которая принимала облик крылатого монстра-химеры.

Частично эта история полностью реальна, семью и правда преследовало нечто жуткое, частично основана на слухах, особенно в той части, которая касается описания этого существа. Сейчас все это является одной из самых известных городских легенд Венесуэлы.

Венесуэльский город Рубио был основан в 1794 году и расположен в Андах, к востоку от границы с Колумбией. Это город мостов, который достаточно изолирован от другой части страны и во многом сохранил свою первоначальную архитектуру конца 18 века. Местные жители уверяют, что в старой части города и сейчас происходят разные странные вещи.

Семья Мендоса жила в старом городе и это была действительно большая семья с тремя поколениями – от бабушек с дедушками до многочисленных внуков. Они жили в большом доме колониального стиля, у которого имелся внутренний двор под открытым небом. На дворе стояли кадки с пальмами и тут члены семьи любили отдыхать от дневного зноя.

В 1997 году среди взрослых членов семьи оставался лишь один холостяк, ему было 20 лет, звали его Хуаном и он был младшим из всех своих сестер и братьев. В городе его знали как хорошего человека и когда он начал ухаживать за незамужней 20-летней девушкой, ничто не предвещало кошмарного развития событий.

Но Хуан решил пренебречь традициями и соблазнил девушку на добрачные половые отношения, обещав скорую женитьбу. Девушка была очень религиозной и ее напугала такая напористость. Она попробовала сопротивляться Хуану, но он в конце концов убедил ее. А потом выяснилось, что Хуан вовсе и не собирался на ней жениться, а после секса просто бросил ее.

Девушка была поражена и опустошена предательством Хуана. Он воспользовался ею, лишил ее невинности и нарушил ее клятву перед Богом. В очень религиозной католической Венесуэле такую девушку сделали бы изгоем и порицали бы всем обществом. И никто бы не решился сделать ее своей женой.

Погоревав, девушка решила, что она должна отомстить Хуану Мендосе самым страшным из возможных способом. Она предалась изучению темных искусств и ради своей цели решила пожертвовать не только своим здоровьем и психикой, но даже своей душой.

В отличии от многих традиций, к примеру таких как Сантерия, которые считают, что магия делится на черную (плохую) и белую (хорошую), в Венесуэле вся магия считается черной. Люди, которые изучают подобные темные практики называются тут брухами (bruja). Это аналог европейской ведьмы.

Подобным чаще всего занимаются в тайне от своей семьи и ранее набожная католичка знала, что ее бабушка была брухой и у нее имелись некоторые сверхспособности. Знала эта девушка и о том, что эти сверхспособности передались и ей, просто раньше она тщательно скрывала это. Теперь же она решила полностью раскрыть их ради мести Хуану.

В ту ночь члены семьи Мендоса проснулись от громких стуков по крыше. Ранее Хуан вернулся домой как обычно после встречи с очередной своей девушкой, но даже он проснулся от звуков чего-то тяжелого, что двигалось по терракотовой черепице и жестяному покрытию крыши.

Эти звуки сопровождались жутким скрежетом, словно от больших когтей, а потом люди ощутили сильный запах гнилой плоти. Когда сестра Хуана – Рита и ее муж Джордж, а также еще две сестры выскочили во внутренний дворик, они ожидали увидеть на крыше какое-нибудь животное и были совершенно не готовы к тому, что увидели.

На краю крыши, нависая над внутренним двориком, восседал гигантский стервятник с пышным оперением. Но это была не обычная птица – у него были огромные когти не только на лапах, но и на концах крыльев, а там, где должна была быть птичья голова, сидела голова человека. На лице ее можно было различить птичий клюв, но в остальном это были узнаваемые черты той девушки, которую жестоко обманул Хуан.

Люди в ужасе смотрели на это существо, застыв на месте, а ведьма смотрела на них сверху своими красными как раскаленные угли глазами. Потом члены семьи Мендоса побежали прятаться в комнаты дома и тщательно закрыли все окна и двери. Потом они начали молиться и продолжали так делать до рассвета. Когда солнце взошло, монстра на крыше уже не было.

Многие в семье Мендоса видели ту девушку, с которой ранее гулял Хуан и потому узнали ее лицо. И они понимали, что для подобной трансформации в монстра была нужна очень сильная темная магия. Они также знали о том, что Хуан обманул эту девушку и поняли, что этот монстр пришел для наказания Хуана.

Они стали убеждать Хуана прекратить свои кутежи с девушками, но его было не остановить. И поэтому теперь страшная девушка-птица прилетала на крышу дома Мендоса каждый раз, когда Хуан отправлялся на очередное ночное приключение.

Этот крылатый монстр очень сильно пугал всех членов семьи, хотя и не предпринимал попыток нападения на людей. Им было достаточно его перемещений по крыше и взглядов во внутренний дворик, чтобы дрожать от ужаса.

Члены семьи рассказывали своим соседям и знакомым о том как они слышали момент прилета этого существа по звуку хлопанья крыльев, а когда им приходилось выходить по делам в темное время суток, они боялись оглядываться по сторонам.

Так проходила ночь за ночью. Крылатый монстр не всегда сидел на крыше, но часто летал кругами над домом Мендоса в бесконечном движении. Глаза его сияли, черные острые когти блестели и все члены семьи Мендоса от стариков до детей в это время сидели за дверьми и дрожали.

Если в этот момент кто-то из людей предпринимал попытку открыть дверь, крылатая тварь пикировала вниз и вонзала когти в дверь, запугивая людей. Однажды она так сильно вонзила свои когти в дверь, что когда улетала прочь, один из когтей оторвался и засел в древесине.

Так продолжались недели и месяцы. Семья Мендоса теперь жила в постоянном страхе. Они знали, что Хуан причинил этой девушке много горя, но понимали, что они то сами ни в чем не виноваты и не понимали, за что она наказывает их. И понимали, что все это уже очень сильно затянулось.

Даже Хуан уже не был столь беззаботным как раньше и наконец перестал "ходить по бабам". Но крылатая женщина-птица все равно прилетала. Она хотела чего-то еще.

Наконец Мендоса не выдержали и разом пошли молиться в местную церковь. Они рассказали обо всем священнику и тот сказал, что Хуан заслужил то, что с ним произошло. После долгих уговоров священник решил, что семья заслуживает прощения и благословил семью, подарив им освященные четки. Эти четки надо было повесить на входную дверь, а на крыше разбрызгать святую воду.

Когда ведьма снова прилетела, она не смогла приземлиться на крышу, а потому в ярости кинулась на входную дверь. И тут же словно врезалась в невидимую стенку. Со злобным выражением лица ведьма облетела весь дом, а потом улетела прочь.

Она прилетела и на следующую ночь, но снова лишь облетала дом и больше ничего не могла поделать. И так длилось еще несколько недель. А потом семья Мендоса решила, что защититься от нападок ведьмы можно лишь с помощью другой ведьмы. Они начали расспрашивать людей, где можно найти сильную бруху и им рассказали, что такая живет в горах.

Эта ведьма ценилась тем, что умела уничтожать проклятия и наветы, созданные другими ведьмами. Это был идеальный вариант для семьи Мендоса. Но отправиться к этой ведьме должен был сам Хуан, иначе она могла и не согласиться на помощь. Хуан с большим трудом после блужданий по горным перевалам нашел дом этой ведьмы и начал пылко умолять помочь ему, а потом предложил много денег в награду.

Ведьма согласилась помочь и сказала, что он должен ей принести тот самый коготь, а еще бутылку красного вина, самого дорогого в Рубио, и некое личное подношение, о котором Хуан умолчал.

Хуан вернулся с указанными вещами, и старуха начала совершать ритуал – она окунула коготь в вино, а потом начала произносить христианские молитвы задом-наперед. Потом велела Хуану отдать его подношение и потом заставила его выпить бокал этого вина. Далее бруха наложила проклятие на коготь и велела повесить его на входную дверь дома Мендоса как талисман.

Хуан сделал все как она велела и через несколько ночей крылатая ведьма снова прилетела к дому Мендоса. Но теперь, едва она приблизилась к входной двери, она внезапно камнем рухнула с неба на землю. Когда семья Мендоса осторожно приоткрыла дверь, они увидели, что на земле лежит тело девушки. Теперь это было просто человеческое тело без любых птичьих деформаций.

Потом девушка вскочила на ноги. Она была полностью обнаженная и очень злая. Она убежала прочь, но на следующую ночь снова вернулась, и снова теперь она была лишь просто человеком. Она ничего не могла сделать, ни напугать, ни угрожать, она лишь приходила ночь за ночью к дому Мендоса и была в ярости, что ее силы исчезли.

Постепенно она пришла в отчаяние, а потом в уныние и наконец перестала докучать семье Мендоса, отчего те наконец вздохнули с облегчением.