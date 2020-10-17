 

ГИБДД изъяло свыше десяти тысяч экстремистских номеров

17.10.2020, 9:02, Разное

ГИБДД и Центр по противодействию экстремизму отчитались об успешном проведении совместной операции, в ходе проведения которой у автовладельцев было обнаружено и изъято более десяти тысяч экстремистских номерных знаков, пропагандирующих запрещённое в России движение «АУЕ».

Правонарушители были задержаны, их автомобили — конфискованы и отправлены на штрафстоянки, а номерные знаки — уничтожены. Заместитель начальника Центра «Э» генерал-майор Алексей Лайкин выразил благодарность всем неравнодушным гражданам, сообщавшим о местонахождении экстремистских транспортных средств через мобильное приложение «Мой донос».

Также в ведомстве объяснили инцидент с автомобилями высокопоставленных чиновников в Забайкальском крае. По словам представителя МВД в регионе, антиэкстремистское законодательство на момент выдачи номерных знаков не действовало и в таких случаях применяется исключительно к простолюдинам: «На разборе выяснено, что номера были им определены чисто по воле случая. Да и в натуре, с положенцев спрашивать за эту статью не по понятиям», — прокомментировал ситуацию глава регионального подразделения Тимур Каганов.

Тем не менее, номера всё равно были изъяты под замену другими из серий Х…АМ, К…ОТ и В…ОР.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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