Джордж Сорос предложил свои услуги в демократизации Белоруссии

16.10.2020, 17:37, Разное

Американский финансист и создатель множества благотворительных фондов Джордж Сорос намерен лично обратиться к Александру Лукашенко с предложением о демократизации страны без свержения действующего режима.

«Происходящее в Белоруссии очень волнует общественность за рубежом, особенно прогрессивную ее часть. Видя, как стандартная американская модель цветных революций провалилась, и госпожа Тихановская сбежала, нами была подготовлена целая программа мероприятий и конкретных действий для господина Лукашенко, по выходу из сложившегося кризиса власти», — сообщил глава восточноевропейского отделения Фонда Сороса Каземир Бредыш, — «Мы поможем Белоруссии обрести суверенитет и экономическую независимость, поднимем аграрный сектор и построим заводы. Думаю, господин Лукашенко согласится на наши условия, так как наши благотворительные кредиты сполна окупятся в дальнейшем от развитой белоруской экономики».

В качестве компромисса для разрешения политического кризиса в стране Сорос предложил компромисс. Он готов оставить Лукашенко во главе государства, но рассчитывает на правительство, составленное из одобренных им министров.