Скандалы: Москвичи не могут выплатить банкам 803 тыс. ссуд

16.10.2020, 12:40, Разное

В России зафиксировали рекордный рост просроченных кредитов

Пандемия коронавируса «крайне негативно» отразилась на качестве кредитного портфеля в финансовой системе РФ, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс» и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА). Количество кредитов банков и микрофинансовых организаций с просрочкой более 90 дней на протяжении последних девяти месяцев растет на 80–500 тыс. ежемесячно. По последним данным, они достигли своего максимального значения за все время наблюдения — 12,6 млн единиц, что больше прошлогоднего показателя на 12,5%.

«По итогам года в просрочке будет находиться порядка 13,5 млн кредитов и займов, то есть каждая шестая ссуда, вероятно, окажется проблемной»,— говорится в исследовании.

Лидерами по количеству просроченных долгов являются Москва (803 тыс. ссуд), Московская область (597 тыс.) и Краснодарский край (490 тыс.). Наименьшее количество проблемных ссуд в Ингушетии (8,1 тыс.), на Чукотке (9,9 тыс.) и в Магаданской области (14,4 тыс.).

ЦБ в конце сентября обратил внимание на снижение качества кредитного портфеля банков за последние шесть месяцев. Этому способствовал большой объем реструктурированных во время первой волны пандемии розничных и корпоративных кредитов. Пока регулятор оценивает, что лишь треть из реструктурированных ссуд станут проблемными и запаса капитала банковской системы хватит.

Оригинал материала: «КоммерсантЪ»

«РБК», 01.10.20, «Доля пустующих торговых площадей в центре Москвы стала рекордной за 7 лет»

На центральных торговых улицах Москвы по итогам третьего квартала 2020 года доля пустующих помещений выросла до 14,3% (от общей площади) — самого высокого уровня за последние семь лет, подсчитали эксперты международной консалтинговой компании JLL. Предыдущее максимальное значение было зафиксировано во втором квартале 2016 года, тогда показатель достигал 13%.

В JLL пояснили, что оценивалась ситуация на 18 улицах столицы, которые относятся к основным торговым коридорам Москвы.

Рост вакантности помещений стрит-ретейла в центре столицы наблюдался с начала года, но именно на третий квартал пришелся наибольший рост — за последние три месяца доля свободных помещений поднялась сразу на 2,8 процентного пункта.

Основной причиной роста свободных помещений стало рекордное число закрывшихся в третьем квартале объектов стрит-ретейла — всего 152. Этот показатель более чем в 1,5 раза превышает среднее значение за прошлый год, говорится в исследовании. По данным JLL, 49% закрытий пришлось на рестораны и кафе, на втором месте — сегмент «красота и здоровье» (10%), следом идут «банки и услуги» с долей 7%.

За прошедшие три месяца продолжилось снижение ставок аренды в Столешниковом переулке (до 170 тыс. руб. за 1 кв. м в год), на Арбате (до 75 тыс. руб.), 1-й Тверской-Ямской (до 65 тыс. руб.) и Маросейке (до 90 тыс. руб.). Сейчас собственники готовы вести переговоры о снижении ставки для каждого потенциального арендатора — дисконт может составлять до 20%, отмечается в отчете JLL.

В консалтинговой компании Colliers International также подтверждают рост доли вакантных помещений. По их расчетам, средний уровень вакантных площадей на основных центральных улицах Москвы в третьем квартале составил 9,6% против 8,6%, а на 90 центральных улицах — 8,4% против 5,9% за аналогичный квартал 2019 года.

Вторая половина 2020 года более показательна с точки зрения последствий пандемии, отмечают аналитики. «У арендаторов появилось более четкое представление о том, какие точки наиболее привлекательны для посетителей, а от каких можно отказаться с целью сокращения затрат. Кроме того, в условиях сниженного спроса, особенно в тех категориях, где траты еще не восстановились до уровня прошлого года, арендная нагрузка на ретейлеров и операторов общественного питания оказывается слишком высока, а скидки в основном предоставлялись на летний период», — отмечает руководитель отдела исследований компании JLL Владислав Фадеев.

По словам Фадеева, решение покинуть ту или иную локацию может быть связано с невозможностью договориться с собственниками помещений о продлении некоторых послаблений в отношении арендной платы. Дальнейшая динамика вакантности будет зависеть от многих факторов, в том числе от угрозы введения ограничений, также от лояльности собственников в отношении продления дисконтов для своих арендаторов, прогнозирует эксперт.

По итогам первого полугодия 2020 года уровень вакантности помещений на центральных торговых улицах Москвы вырос в два раза: с 4,2% до 8,3% в годовом выражении. Средний уровень в целом по городу увеличился на 2,2 п.п., до 7,5%, подсчитали в Colliers International.

Сергей Велесевич