В Мексике обнаружены артефакты возрастом 33 тысячи лет

16.10.2020, 11:07, Разное

В Мексике археологи, занимающиеся раскопками в пещере в Сакатекасе обнаружили каменные орудия труда, а также другие свидетельства присутствия доисторических людей.

Исследователи уверены, что это является убедительным доказательством того, что люди жили в Северной Америке по крайней мере 30 тысяч лет назад, что на 15 тысяч лет раньше, нежели считалось ранее.

В отчете о раскопках, опубликованном в журнале Nature, говорится, что артефакты, среди которых 1900 каменных орудий, указывают на то, что человек занимал высокогорную пещеру Чикихуит на протяжении 20-ти тысяч лет. Это является новым доказательством того, что Американский континент был заселен в глубокой древности.

Следов человеческих костей или ДНК на месте раскопок не обнаружили, что дало ученым повод думать, что люди использовали это место на относительно постоянной основе.

– Возможно, в повторяющихся сезонных эпизодах, являющихся частью более крупных миграционных циклов, – говорит Киприан Арделеан, археолог из Университета Autónoma de Zacatecas.