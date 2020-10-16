В Тольятти обнаружили мегалит

16.10.2020, 11:03, Разное

Фотографии необычной достопримечательности выложили пользователи социальных сетей.

Единственной разницей, судя по фотографии, стал размер. Конечно, до британского Стоунхенджа ещё далеко. В тольяттинском случае только два огромных камня держат третий.

В комментариях к посту люди делятся предположениями о том, где располагается данное сооружение. Некоторые считают, что оно может находиться в дендропарке Автограда.