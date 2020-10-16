 

Алекса спровоцировала слухи о расставании с женихом через три недели после помолвки

16.10.2020, 10:40, Разное

Только в конце сентября певица, участница “Фабрики звезд 4” и бывшая подруга Тимати – Алекса – поделилась с поклонниками приятной новостью – она выходит замуж. Избранником Алексы стал известный фитнес-тренер, клиентами которого являются Полина Гагарина, Филипп Киркоров и Аглая Тарасова, – Вячеслав Дайчев. Но, видимо, что-то между влюбленными пошло не так, подписчики страницы певицы заметили неладное: Алекса удалила все совместные с Вячеславом фотографии, под которыми еще недавно признавалась ему в любви, и сняла обручальное кольцо, судя по новым снимкам.

– Свое ни с чем не спутаешь… От своего человека мурашки по сердцу, нежность волнами, счастье улыбкой. Свое хочется в ладони брать и беречь. Своему нечего прощать, потому что обижаться не на что. Со своим все переживешь, потому что не в тягость, а в радость каждый день. Свое не опишешь никому. Свое – оно только для тебя, только тебе понятно. Прочувствованно…
– Люблю, когда мы вместе мечтаем и строим планы на будущее, люблю, когда ты меня смешишь и при этом улыбаешься, а я улыбаюсь в ответ… Люблю, когда ты берёшь меня за руку и сжимаешь крепко-крепко. Мы чувствуем друг друга на расстоянии, и порой стоит мне только подумать, ты уже звонишь или пишешь сообщение. Порой я бываю жуткой занудой, ты никогда не встаёшь в позу, а наоборот, идёшь мне навстречу, целуешь, обнимаешь и говоришь, как сильно любишь…! Мы вместе, и у нас впереди целая жизнь!!! Люблю тебя!!!!!!!!!!!!! 

– так писала ранее о своем возлюбленном Алекса.

У Вячеслава, в свою очередь, все фотографии с возлюбленной пока на месте. 

Отметим, что роман Алексы и Вячеслава не у всех ее поклонников вызывает радость. Некоторые обвиняют певицу в том, что она увела тренера из семьи: Вячеслав расстался со своей беременной женой Александрой Сивковой в марте этого года, а в апреле стало известно о его новых отношениях. В начале июля Сивкова родила малыша, Вячеслав присутствовал на родах.

В 2019 мы решили, что хотим полноценную семью, в апреле мне сделали операцию, в мае он сделал предложение. За лето я восстановилась, и уже в октябре в день овуляции (мы высчитывали) я забеременела и с первым днем задержки узнали об этом счастье. До 4-х месяцев мы скрывали даже от самых близких, а потом радовались и с ними. Всё было прекрасно, как у счастливой и любящей пары. И вот настал тот день, когда мы узнали пол ребенка. Я пишу это всё, потому что ситуация вышла на всеобщее обозрение и против моей воли. Я никогда бы не позволила себе вытащить все белье наружу из уважения в первую очередь к себе! Мой мир разрушился, – писала Александра в Instagram после сообщений о новом романе Вячеслава в СМИ. 



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