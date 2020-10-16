Таинственное проклятие островов Лос-Рокес – там падают самолеты

16.10.2020, 8:22, Разное

Острова Лос-Рокес находятся в Карибском море возле побережья Венесуэлы и насчитывают около 350 крупных островов, островков и необитаемых коралловых рифов.

С виду это очень красивое место, с пышной растительностью, белым песком, чистой водой лазурного цвета и красочными кораллами с их обитателями. Это очень популярное для туристов место, в том числе среди очень богатых и знаменитых туристов, которые приезжают сюда на огромных роскошных яхтах.

Но по всей этой внешней оболочкой островов Лос-Рокес "пульсирует" что-то темное и заманивающее. Множество людей пропадают тут без вести, а крушения самолетов тут уже стали привычным происшествием.

За последние 25 лет тут произошло 15 отдельных инцидентов с самолетами, которые падали, разбивались, имели аварийные ситуации, а то и вовсе пропадали без вести, не оставляя после себя даже обломков.

К примеру, в 2008 году небольшой самолет с 14 пассажирами на борту упал в воду рядом с Лос-Рокес и в ходе тщательной поисковой операции было обнаружено лишь одно тело погибшего и больше ничего – ни обломков, ни других тела.

Самой известной авиакатастрофой в данном регионе, после которой еще больше заговорили о проклятии Лос-Рокес, стал инцидент 4 января 2013 года с двухмоторным самолетом BN-2 Islander, на борту которого находились популярный итальянский модельер Витторио Миссони и его жена.

Погода в тот день была хорошей, море спокойным, но самолет пролетел всего около 11 миль, прежде чем исчез с экраном радаров, а это значит, что у него еще оставалось много топлива. Этот случай сразу же стал "экстренной новостью" в СМИ и вызвал сильные спекуляции.

Массовый поиск не выявил никаких признаков обломков самолета и тут же начали появляться разговоры о проклятии. Все стало еще более странным, когда итальянские информационные агентства начали утверждать, что нашли тела, но сообщения об этом были очень противоречивыми. Сначала утверждалось, что были найдены все пять тел (пассажиры и экипаж), затем сказали, что найдены только три, а затем было сказано, что были найдены все, кроме самого Миссони.

Затем были высказаны сомнения относительно того, были ли эти тела с пропавшего самолета или это вообще какие-то "левые" трупы, при этом все это время семья Миссони отрицала, что ей что-либо рассказывали о телах, найденных властями.

На остатки пропавшего самолета 27 июня 2013 года наткнулся океанографический корабль и было это к северу от архипелага Лос-Рокес. Это было очень странно, поскольку самолет исчез тогда, когда летел по направлению на юг. Причины крушения самолета не были сообщены в СМИ и до сих пор замалчиваются. Произошло ли здесь что-то загадочное, или это был простой случай неисправности и ошибка пилота?

Проклятие Лос-Рокес неизменно сравнивают с другими более известными местами, такими как Бермудский треугольник или Японское море Дьявола, и были предложены те же теории, почему самолеты должны пропадать или таинственным образом терпеть крушение здесь.

Все, от магнитных аномалий до погодных явлений, сдвига ветра, приливных волн, морских чудовищ, межпространственных порталов и инопланетян, было предложено в качестве объяснения, но, конечно, есть и вероятность, что это было просто придумано, чтобы казаться более загадочным, чем оно есть.

Механические неисправности, ошибка пилота и старомодное невезение могли сыграть свою роль, а так как эти острова достаточно отделенное от "цивилизации" место, то это означает, что обломки тут будут обнаружены гораздо позже, если вообще будут.

Скептик Бенджамин Рэдфорд уверен, что никакого "проклятия Лос-Рокес" вообще не существует, а 15 крушений самолетов за последние 25 лет это вполне себе нормальная статистика для данного места. Это примерно один инцидент в год из сотен рейсов в день над этими водами (в том числе из международного аэропорта Симона Боливара за пределами Каракаса, который перевозит около 10 миллионов пассажиров каждый год).

Карибское море к северу от Каракаса очень судоходно и тут проходит множество авиамаршрутов, ведь в этом районе сосредоточено больше курортных островов, чем где-либо еще в мире, включая Арубу, Кюрасао, Гренаду, Сент-Люсию, Антигуа, Барбадос и, конечно же, Пуэрто-Рико. Единственный способ добраться до этих островов и обратно – это на лодке или самолете, а при более интенсивном движении транспорта происходит и больше аварий, чем в среднем.