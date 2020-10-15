 

«Бумажную почту еще не взломал ни один хакер»: Байден объяснил, почему у него больше шансов победить Трампа, чем у Хиллари Клинтон

15.10.2020, 18:37, Разное

Кандидат в президенты США Джо Байден посетил ютуб-шоу американского журналиста Джорджа Блоу. В опубликованном тизере полуторачасового интервью Байден рассуждает о выборах-2016 и о возможных фальсификациях.

«Мне кажется, Хиллари не хватило определенного политического опыта. Вы знаете, русские говорят: «Живи сто лет, учись сто лет». Например, история со взломанной электронной почтой — атака русских хакеров была неожиданной для всех, но я всегда считал электронную почту ненадежной. Поэтому я и пользуюсь в основном бумажной почтой — ее до сих пор не взломал ни один русский хакер», — говорит в тизере Джо Байден.

Отвечая на вопрос о голосовании на дому и по почте и о возможных связанных с этим фальсификациях, Байден шутит: «Повторюсь, бумажную почту еще не взломал ни один русский хакер, даже наши ребята из АНБ не справились с этим. Поэтому я спокоен на этот счет».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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