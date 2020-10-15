Надежда Оболенцева, Елена Крыгина и другие на открытии фестиваля Дианы Вишневой

15.10.2020, 17:15, Разное

В эту среду на сцене Гоголь-центра прошел “Вечер молодых хореографов”, с которого начался VIII Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva. Жюри определило имена победителя и лауреатов Конкурса молодых хореографов — ключевого события фестиваля. Победителем и обладателем гранта на стажировку в одной из ведущих школ современного танца стал Эрнест Нургали из Санкт-Петербурга. Жюри, в состав которого вошли художественный руководитель балета Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Лоран Илер, художественный руководитель Челябинского театра современного танца Ольга Пона и художественный директор фестиваля Диана Вишнева, признало его работу Gentle hearts лучшей.

В этом году зрители впервые смогли проголосовать за финалиста онлайн. Их фаворитом стал также Эрнест Нургали — он получил премию “Вне границ”. Приз зрительских симпатий получил хореограф Нурбек Батулла из Казани. Особая награда была вручена Нурбеку Батулле и Марату Казиханову. Среди гостей вечера были Надежда Оболенцева, Ксения Чилингарова, Мария Федорова, Александр Перепелкин, Антон Белов, Василий Церетели, Елена Крыгина и другие – во второй части вечера все они посмотрели две премьеры участников Конкурса прошлых лет. Надежда Оболенцева Маша Федорова Ксения Чилингарова Елена Крыгина Диана Вишнева и Константин Селиневич Евгений Гане, Ильдар Соколов, Эрнест Нургали Антон Белов