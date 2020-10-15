Скандалы: Суд в Ростове-на-Дону купит стол по цене квартиры

15.10.2020, 17:10, Разное

Новый руководитель Южного окружного военного суда решил начать изменения в суде с покупки новой мебели на 48,37 млн рублей

Южный окружной военный суд готов потратить 1,2 млн рублей на покупку стола для совещаний. Военный суд включил покупку такого стола в техзадание на приобретение мебели для своего нового здания в Ростове-на-Дону, куда он должен переехать до конца года. Соответствующую информацию «Открытые медиа» обнаружили на портале госзакупок. Всего суд готов потратить на новую мебель 48,37 млн рублей. За эти деньги судьи намерены купить 114 различных предметов мебели, среди которых столы, стулья, тумбы, скамьи и шкафы. Стол для совещаний — самый дорогой лот в этой закупке. «Источник финансирования закупки: федеральный бюджет», указано в техзадании.

Стоимость этого стола сопоставима с ценой квартиры в Ростове-на-Дону. Согласно данным сервиса «Яндекс.Недвижимость», стоимость квартир в ростовских новостройках начинается как раз от 1,2 млн рублей.

Судьям Южного военного округа для совещаний нужен стол габаритами 9×1,4 м цвета «тёмный орех». Столешница для него должна быть изготовлена из МДФ толщиной не менее пяти сантиметров, говорится в задании. В центре столешницы должно быть углубление овальной формы, которое должно быть обито натуральной кожей зелёного цвета и обрамлено по всему периметру декоративным бордюром из массива ясеня.

В ответ на запрос «Открытых медиа» представитель Южного окружного военного суда сообщил, что закупка мебели соответствует «проектно-сметной документации, утверждённой Главным управлением государственной экспертизы».

Представитель Главгосэкспертизы сообщил «Открытым медиа», что госэкспертизы проектной документации на строительство здания Южного окружного военного суда ведомство не проводило и заключения не выдавало. Также он отметил, что вопросы снабжения объектов капитального строительства мебелью к компетенции Главгосэкспертизы России не относятся.

1 октября Владимир Путин назначил возглавлявшего в течение последних десяти лет Южный окружной военный суд Михаила Птицына главой Мосгорсуда. Высшая квалификационная комиссия судей одобрила это назначение ещё в конце августа, сообщали «Открытые медиа».

Закупка роскошного стола стала одним из последних распоряжений Птицына на предыдущем месте работы. На тендерной документации на покупку мебели красуется его подпись, сделанная 2 октября — на следующий день после выхода президентсткого указа о его переводе в Мосгорсуд. Этот указ вступит в силу 24 октября.

Кирилл Седов, Виктор Овсюков