Педагоги детской школы искусств им. Рахманинова из Нового Уренгоя тоже создали новую вакцину от COVID-19

15.10.2020, 17:02, Разное

Педагоги новоуренгойской детской школы искусств им.Рахманинова объявили о создании новой вакцины от COVID-19. Об этом сообщил руководитель кружка клеточных технологий и выжигания Николай Истец. Новоуренгойская вакцина от коронавируса стала первой в городе и пятой среди разработанных на территории России.

Истец отмечает, что в вакцине, созданной в детской школе искусств, есть фрагмент ДНК с активатором врожденного иммунитета на основе водостойкого лака для дерева и генома коронавируса SARS-CoV-2. Так, организм сможет идентифицировать COVID-19 и выработать специфические антитела, а водостойкий лак позволить зафиксировать работу этих антител, объяснил руководитель кружка.

Он добавил, что при разработке препарата педагоги школы опирались на свой опыт в вирусологии и генетике. Специалисты собираются запустить тестирование вакцины, как только получат необходимое финансирование и запрошенный год назад в райотделе образования микроскоп.