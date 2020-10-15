Топливное пятно в Волге устранят хозяйственным мылом

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15.10.2020, 16:02, Разное

Топливное пятно площадью 5 000 квадратных метров было обнаружено на поверхности Волги, об этом журналистам сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

«По предварительным данным, в акватории реки Волга, в районе порта Кимры обнаружено топливное пятно размером 50 х 100 метров. Предположительно, сброс нефтехимических продуктов произошел с судна, которое в настоящее время устанавливается», — отметила Марковская.

Как сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Тверской области, представители правительства региона выехали на место обнаружения топливного пятна. Теперь на месте разлива проводятся работы по локализации и сбору загрязняющих веществ, после чего активные остатки устранят с помощью 1,5 тонн хозяйственного мыла, которое направит на место происшествия неназванная крупная частная компания.

Следствием проводится проверка, устанавливается размер причиненного ущерба.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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