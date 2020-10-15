Скандалы: Кредиторы достали Анатолия Мотылева и в Лондоне

15.10.2020, 13:00, Разное

После признания основателя банка «Российский кредит» банкротом в России, аналогичное дело возбудили в Великобритании

Спустя два года после признания Анатолия Мотылева, построившего и разрушившего крупный финансовый холдинг, куда входил банк «Российский кредит», банкротом в России, аналогичное дело возбудили в Лондоне. Теперь у кредиторов появился реальный шанс погашения обязательств за счет иностранного имущества экс-банкира. Однако, предупреждают юристы, на это может уйти несколько лет.

Как стало известно “Ъ”, Высокий суд Лондона по заявлению российских кредиторов Анатолия Мотылева принял решение о возбуждении в отношении него процедуры банкротства на территории Великобритании. В АСВ подтвердили эту информацию, добавив, что суд назначил временных управляющих из Grant Thornton и вынес ряд постановлений, в том числе о замораживании активов Анатолия Мотылева по всему миру и проведении обысков его дома и офиса Megatrend Capital Partners LTD.

Для сопровождения дела в Англии по поручению комитета кредиторов господина Мотылева компания GR Legal привлекла судебное финансирование от Harbour Litigation Funding Limited. «В интересах дальнейших разбирательств подробности об активах не раскрываются», указали в агентстве. Ранее Высокий суд Лондона принял решение арестовать активы Анатолия Мотылева (см. “Ъ” от 29 сентября). Открытие процедуры банкротства в Англии позволит российским кредиторам начать процедуры поиска и взыскания активов в различных юрисдикциях, так как в России у должника фактически отсутствует значимое имущество, отмечают в АСВ.

Анатолий Мотылев контролировал пять российских банков (крупнейший — «Российский кредит») и семь НПФ (крупнейшие —«Солнце. Жизнь. Пенсия», «Сберфонд Солнечный берег»). У всех этих организаций ЦБ в 2014–2015 годах отозвал лицензии. АСВ является одним из крупнейших кредиторов Анатолия Мотылева, как конкурсный управляющий в рамках банкротства подконтрольных Анатолию Мотылеву финорганизаций. Общая сумма неудовлетворенных требований кредиторов — 217,82 млрд руб., в ходе конкурсного производства выплачено 23,79 млрд руб. Арбитражный суд Москвы в феврале 2018 года признал бывшего банкира банкротом.

Юристы подтверждают, что возбуждение банкротного дела в Лондоне дает российским кредиторам Анатолия Мотылева реальные шансы на получение средств, хоть и не сразу.

По словам адвоката Forward Legal Людмилы Лукьяновой, это событие само по себе имеет большое значение для развития практики обращения взыскания на активы граждан РФ, которые спрятаны в иностранных государствах. «Россия и Великобритания сформировали положительную практику признания и приведения в исполнение судебных актов по делам о банкротстве,— отмечает руководитель группы специальных проектов юридической фирмы Vegas Lex Анастасия Чередова.— Получив содействие английского суда, российские кредиторы теперь могут рассчитывать на применение к должнику высоких стандартов добросовестности. Например, случаи привлечения к уголовной ответственности за сокрытие имущества или нарушение судебного запрета — далеко не редкость в практике».

Для кредиторов всегда более рациональным и быстрым способом добежать до имущества должника является открытие процедуры банкротства именно в той юрисдикции, где находится большая часть его активов»,— указывает директор департамента корпоративного права компании РКТ Елена Кравцова.

Но процедура редко длится менее года, в подавляющем большинстве случаев срок больше, поясняет партнер BMS Law Firm Денис Фролов. Если должник не будет сотрудничать с управляющим, срок может затянуться, добавляет руководитель проектов юридической группы «Яковлев и партнеры» Денис Крауялис.

По оценкам адвоката, советника BGP Litigation Ильи Сорокина, реализация имущества господина Мотылева в случае вынесения соответствующего решения судом может занять от двух до трех лет и даже больше.

При этом, как правило, иностранные суды стремятся обеспечить должнику сохранение «разумного» уровня жизни, исключив элементы очевидной роскоши, добавляет Анастасия Чередова. Нередки случаи, говорит господин Сорокин, когда такая «неприкасаемая» сумма может составлять до нескольких десятков тысяч фунтов в месяц, включать регулярные расходы на аренду «весьма шикарного жилья и оплаты услуг дорогостоящих адвокатов».

Ксения Дементьева