Как российский профессор научно доказал существование Бога

15.10.2020, 6:51, Разное

Ученый с мировым именем, химик по образованию, Нажип Валитов является профессором Башкирского университета. Он далеко не богослов, а самый что ни на есть отпетый ученый, посвятивший всю свою жизнь научным исследованиям.

В результате этих научных исследований Валитов сумел опровергнуть двадцать разделов химии, двенадцать законов термодинамики, сорок разделов механики, двадцать восемь разделов физики, доказав в конечном итоге, что во Вселенной любые объекты взаимодействуют мгновенно, а потому между ними не существует никаких расстояний и временных ограничений. То есть скорость света не может считаться пределом распространения во Вселенной чего-либо, в частности, информации.

Монография Нажипа Валитова о вакуумных колебаниях в свое время произвела эффект взорвавшейся бомбы в научном мире. Сегодня она переведена на многие языки мира, хранится в десятках библиотек двенадцати стран, получив признание не только от светил мировой науки, но и от религиозных лидеров, в частности, профессору благодарственное письмо за его основополагающий труд написал сам Папа Римский.

Это и не мудрено, поскольку, согласно теории Валитова, в этом мире все подчиняется одной идее, все взаимосвязано, причем мгновенно, а потому можно говорить о Мировом разуме, Всевышнем – суть от этого не меняется. Не удивительно, что все религиозные учения, будь то Коран, Библия или Тора, говорят об одном и том же, то есть о всевидящем и всеслышащем Боге.

Ученые-атеисты в этом случае, доказывает Нажип Валитов в своей монографии, опираясь на ложные постулаты, такие, как ограничение скорости света, просто не смогли прийти к пониманию некой единой высшей силы, которая существует во Вселенной, являясь ее причиной и главной составляющей.

Помните, что по этому поводу говорил Фрэнсис Бэкон, великий английский философ: малое знание непременно уводит от Бога, а большое – как раз приводит к Нему. То есть, никакого противоречия между наукой и религией нет и быть не может, есть лишь ограничения человеческого познания окружающего мира.

Кстати, почти все истинно великие ученые были верующими людьми, и тот же Нажип Валитов сначала доказал существование Всевышнего с помощью формул, а потом реально поверил в Него и стал боговерующим ученым, то есть – великим. И не он один, например, академик РАН Б.В.Раушенбах, которого наравне с С.П.Королевым считают основоположником советской космонавтики, математически доказал существование Святого Духа, и в конечном счете оставил космонавтику как неперспективный метод познание Вселенной.