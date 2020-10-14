Скандалы: Красный пояс

14.10.2020, 18:20, Разное

Как семья Ротенбергов меняет российский футбол, хоккей, автогонки, дзюдо и конный спорт

У российского спорта два основных источника финансирования — бюджетные средства и крупный бизнес. Многие участники списка Forbes — через свои компании или лично — поддерживают различные спортивные проекты: клубы, федерации, соревнования и т.д. Как правило, внимание и деньги достаются тем дисциплинам, которыми увлекаются (или увлекались когда-то) сами миллиардеры. Но, пожалуй, самый широкий спектр интересов у семьи Ротенбергов. Их деятельное влияние ощущают на себе футбол, хоккей, автогонки, дзюдо и конный спорт.

Аркадий Ротенберг, брат Бориса Ротенберга, 68 лет. Генеральный директор спортклуба дзюдо «Явара-Нева», председатель правления Федерации хоккея России (ФХР), председатель высшего совета ХК «Динамо», первый вице-президент Федерации дзюдо России.

Аркадий Ротенберг F 36 уже ходил в секцию самбо на улице Декабристов в Ленинграде, когда туда записался будущий президент Владимир Путин. В 1978-м Аркадий окончил Физкультурный институт им. Лесгафта и посвятил себя дзюдо: работал тренером, занимался организацией соревнований и т. д. В 1998-м возглавил клуб «Явара-Нева», созданный по инициативе тогдашнего директора ФСБ Владимира Путина. С тех пор команда девять раз выигрывала клубный чемпионат Европы. В 2007-м Аркадий Ротенберг защитил докторскую диссертацию «Педагогическая система управления личностным ростом спортсменов-единоборцев». Сейчас он заслуженный тренер, заслуженный работник физической культуры, соавтор множества методических пособий по дзюдо и один из руководителей федерации. В начале 2010-х Аркадий Ротенберг увлекся хоккеем. В 2012–2015 годах он был президентом ХК «Динамо» (Москва). В 2015-м на внеочередной конференции ФХР была изменена структура организации. Вместо совета и исполкома управляющим органом стало правление — его возглавил Аркадий Ротенберг.

Борис Ротенберг, брат Аркадия Ротенберга, 63 года. Основатель SMP Racing, вице-президент Федерации дзюдо России, генеральный директор общества спортивных единоборств «Отечество», владелец футбольного клуба «Сочи».

В 11 лет, вслед за старшим братом, Борис Ротенберг F 81 начал посещать секцию самбо тренера Анатолия Рахлина. Выступал за сборную города на молодежных турнирах, стал мастером спорта — сначала по дзюдо, затем по самбо. После Института им. Лесгафта устроился инструктором по самообороне в школу милиции. В 1990-х работал тренером по дзюдо в Финляндии, где обосновался с семьей. Вскоре после возвращения в Россию возглавил общество спортивных единоборств «Отечество», которое занимается развитием детско-юношеского дзюдо и самбо в регионах. В 2013-м по инициативе Бориса Ротенберга была создана программа развития российского автоспорта SMP Racing: она финансирует перспективных пилотов, оказывает поддержку внутренним чемпионатам и т. д. В начале 2010-х Борис иногда сам участвовал в гонках, но сейчас предпочитает конкур. В 2013–2015 годах Борис Ротенберг был боссом футбольного «Динамо»: команда с годовым бюджетом более $200 млн (данные Sports.ru) два сезона подряд занимала 4-е место в чемпионате страны. Но экономический кризис и претензии УЕФА к бухгалтерии клуба за одно лето перевели «Динамо» в аутсайдеры, и уже весной 2016-го команда вылетела из Премьер-лиги. В 2015-м Борис Ротенберг взялся возрождать питерское «Динамо» — клуб ПФЛ был на грани банкротства. А в 2018-м ООО «ФК «Динамо-Санкт-Петербург» (100% у Ротенберга) превратилось в ООО «ФК «Сочи». С сезона 2019/2020 команда выступает в Премьер-лиге.

Роман Ротенберг, сын Бориса Ротенберга, 39 лет. Глава штаба, заместитель председателя совета директоров и вице-президент хоккейного клуба СКА (Санкт-Петербург), первый вице-президент ФХР, руководитель штаба национальной сборной России по хоккею, член правления и совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), председатель совета директоров УК Arena Events (управляет в том числе Hartwall Arena)

С 10 до 19 лет Роман Ротенберг играл в хоккей в Финляндии, куда в 1990-е перебралась его семья, затем учился в Англии, а работать вернулся в Россию. Карьеру спортивного менеджера начал в 2007 году в «КХЛ-Маркетинг». Роман был инициатором создания отдельной структуры для реализации коммерческих прав Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), история которой тогда только начиналась. Но в 2011-м Ротенберг перешел на работу в питерский СКА Геннадия Тимченко. Уже через год в интервью Forbes Роман отчитался об успехах: $100 000 прибыли с каждой игры, рост продаж атрибутики на 300% за сезон. В 2014 году сфера хоккейных интересов Ротенберга расширилась: он получил руководящие должности в КХЛ и ФХР. В зоне ответственности Романа — взаимодействие лиги и федерации, а также финансирование и маркетинговая стратегия сборной страны. Так, его стараниями был возрожден бренд «Красная машина», а также разработана национальная программа подготовки хоккеистов. К концу 2020 года в Тушине должна появиться первая хоккейная школа «Красная машина юниор». В середине 2010-х Роман Ротенберг активно развивал несколько околоспортивных бизнес-проектов (спортивное питание «Доктор Спорт», экипировка «Спортконцепт»), но сейчас сосредоточен строго на хоккее. Деловые интересы в других клубах КХЛ («Йокерит», «Спартак», «Сочи» и др.) Ротенберг категорически отрицает. «Нет, вообще. И не было никогда», — заявил он в недавнем интервью «Р-спорту».

Карина Ротенберг, жена Бориса Ротенберга, 41 год. Президент Федерации конного спорта Москвы

Карина Ротенберг (в девичестве Гапчук) влюбилась в лошадей еще в ленинградском детстве, но родители считали конный спорт слишком опасным и не приветствовали увлечение дочери. Профессиональной конкуристкой Карина стала в Америке, куда ее семья перебралась в 1993-м. «Моя конная карьера началась, когда я уже стала достаточно взрослой и смогла сама себе купить лошадь», — рассказывала она в интервью Mywaymag.ru. Сейчас Карина — мастер спорта, регулярно участвует в соревнованиях уровня 2–3 звезды (максимальная сложность — 5 звезд). С 2011 года возглавляет Федерацию конного спорта Москвы (ФКСМ). Общественная организация практически не имеет бюджетного финансирования, но проводит около 20 турниров разного уровня в год, по необходимости помогает с оплатой подготовки спортсменам сборной, отправляет всадников на международные соревнования и т. д.

Наталия Калинина