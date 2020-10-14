Скандалы: Царский подарок

14.10.2020, 18:20, Разное

«Массандру» приватизируют за 3,5 млрд рублей, при этом только коллекция вин предприятия оценивается в 20 раз больше

Винодельческое предприятие «ПАО “Массандра” в Крыму планируется внести в перечень объектов, которые подлежат приватизации в текущем году. Уставной капитал винодельни оценили в 3,575 миллиарда рублей. При этом рыночная стоимость только одной коллекции вин составляет 70 миллиардов рублей. Проект соответствующего постановления разместили на официальном сайте парламента республики. Согласно поручению главы Крыма Сергея Аксенова и предложений Минсельхоза республики планируется, что 100% акций уставного капитала общества будет приватизировано до конца этого года.

Таким образом, размер ожидаемых поступлений в бюджет Крыма доходов от приватизации имущества республики с учетом «Массандры» составит около шести миллиардов рублей.

В октябре 2020 года производственное объединение «Массандра» в Крыму было преобразовано в акционерное общество.

Сообщалось, что завод не будут продавать. Планировалось, что унитарное предприятие будет преобразовано в хозобщество, а 100% собственником станет Республика Крым.

Ранее владельцы крупных виноградных заводов сообщали журналу «Компания», что не планируют покупать предприятие. Как заявил президент завода шампанских вин «Абрау-Дюрсо» Павел Титов, покупка «Массандры» в его планы не входит, поскольку его предприятия работают в Краснодарском крае, и он планирует расширять свои виноградники там.

Он отметил, что у «Массандры» большие площади виноградников, часть которых требует пересадки — цикл жизни некоторых лоз подходит к концу. По словам Титова, предприятие все еще «не очень рентабельно», хотя в него инвестировало государство. «Не все винодельни приносят прибыль, надо увеличивать продажи», — объяснил он.

Такого же мнения о качестве виноградников придерживается совладелец и гендиректор «Агропромышленной фирмы “Фанагория” Петр Романишин. Он передал через пресс-секретаря, что копания также не намерена покупать «Массандру». По словам Романишина, в предприятие «требуются миллиардные вложения».

В прошлом году «Массандра» отпраздновала 125-летний юбилей. За всю свою историю предприятие не было в частных руках ни дня. В 1889 году Удельное ведомство российской императорской фамилии выкупило виноградники и винокурню близ Ялты у наследников наместника Новороссии графа Михаила Воронцова, заплатив за нее золотом. А через пять лет основало винодельческий комбинат.

С тех пор «Массандра» находилась в государственной собственности — 29 лет при Российской империи, 73 года при СССР, 23 года при Украине. Теперь она может уйти новым аристократам за приблизительно 15 млрд руб. Почти бесплатный царский подарок.

Надежда Пигасова