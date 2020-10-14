Россия введет санкции против Алексея Навального и «Шарите»

14.10.2020, 18:02, Разное

Российская Федерация готовит зеркальный ответ на антироссийские санкции Евросоюза. В МИД подчеркнули, что Германия первой начала эту санкционную войну и России ничего не остается, кроме как отвечать взаимностью. По мнению министра иностранных дел Сергея Лаврова, ситуация напоминает события 80-летней давности.

«В очередной раз наши западные партнеры пытаются безосновательно выставить нас в дурном свете. Немцы известны своей педантичностью и изощренностью в вопросах провокаций. Мы прекрасно помним операцию «Консервы», проведенную СС в 1939 году, что послужило поводом для начала Второй мировой войны. К сожалению, история практически полностью повторяется. За тем лишь исключением, что Навальный остался жив благодаря невероятным усилиям омских врачей. Теперь Германия использует этого пациента против наших национальных интересов. Россия дорожит своей безупречной репутацией и никому не позволит бросать на нее даже тень сомнения. В связи с этим мы и вводим санкции против указанного лица и немецкой клиники», — заявил Сергей Лавров.

В пакете санкций предусмотрена полная заморозка счетов врачей «Шарите» и самого Алексея Навального в Сбербанке и других российских госбанках. Также указанным лицам будет запрещен въезд в страну, как минимум, до 2036 года.