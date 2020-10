Белла Хадид закрутила роман с внуком Джека Николсона

14.10.2020, 16:20, Разное

Самый громкий на данный момент роман 24-летней модели Беллы Хадид – с музыкантом The Weeknd. Об остальных возлюбленных знаменитости – если они и были, прессе ничего не известно. И вот наконец инсайдеры издания Page Six раздобыли информацию о том, что происходит в личной жизни модели. Как оказалось, Белла на протяжении месяца встречается с внуком Джека Николсона – 20-летним Дьюком. Говорят, он сопровождает Беллу и в путешествии по случаю ее дня рождения, хотя на странице в Instagram эта поездка позиционируется как “только для девочек”.

Дьюк Николсон пошел по стопам своего знаменитого деда, тоже выбрав профессию актера. Пока нельзя сказать, что его преследует успех, но все наверняка впереди – особенно, если подтвердится его роман с одной из самых успешных моделей современности. Так, в 2019-м Дьюк сыграл в фильме ужасов “Мы” вместе с Люпитой Нионго, появился на обложке альбома Ланы Дель Рей – Norman F - - king Rockwell!. Сейчас Дьюк снимается в драматическом триллере “Страна мечты” с Гари Олдманом, Арми Хаммером, Эванджелин Лилли, Мишель Родригес, Лили-Роуз Депп и другими.

Отметим, что о личной жизни Дьюка ничего не известно, а Белла ранее встречалась с The Weeknd. Их роман начался в апреле 2015 года, когда модель пригласили принять участие в работе над оформлением альбома The Weeknd – Beauty Behind the Madness. В декабре того же года пара делала перерыв в отношениях, но вскоре вновь воссоединилась. Осенью 2016-го звезды окончательно разошлись, после чего The Weeknd стал встречаться с подругой Беллы – Селеной Гомес. О возобновлении романа Беллы и The Weeknd заговорили в апреле, когда пара была замечена на фестивале Coachella, потом знаменитости целовались на одной из вечеринок в Каннах. Все лето пара не расставалась, то и дело появляясь на глазах общественности вместе. Но в итоге, знаменитостям все же не удалось сохранить отношения и они окончательно разошлись.

