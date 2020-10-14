 

Российский священник уговорил индейское племя перейти в православие

14.10.2020, 16:02, Разное

Впервые в истории отечественного богословия зафиксирован случай перехода индейского племени в православную веру.

Протоирей Русской православной церкви (РПЦ) отец Феодосий рассказал об успехе своей миссионерской работы в Северной Америке.

По заданию церкви священнослужитель отправился в США на целый год, чтобы встретиться с коренными народами Америки и попытаться обратить их в православную веру. Отец Феодосий проехал почти все штаты США и побывал во множестве племен, но так и не достиг успеха, пока не оказался в резервации Арапахо. Это одно из малочисленных индейских племен, которое, в частности, практикует пейотизм — употребление галлюциногенных растений в культово-церемониальных целях.

По словам священнослужащего, он долго пересказывал индейцам сюжет библейских книг и перечислял всех православных святых, но это не вызвало у местного населения никакой заинтересованности. Аргументом для принятия православия стал рассказ об особенностях функционирования Русской православной церкви.

– Мы сидели в вигваме вместе с вождем Нижони и курили трубку мира, забитую каким-то порошком. В голове стоял легкий дурман и я уговаривал вождя принять нашу веру, но Нижони был непреклонен. Его упрямство длилось ровно до тех пор, пока я не рассказал об экономической выгоде православия. Когда я объяснил вождю на пальцах, что рентабельность от продажи одной свечки сравнима с кокаином, он тут же согласился, — заявил миссионер.

Священнослужитель добавил, что вечером того же дня местные индейцы избавились от старых религиозных атрибутов и наспех возвели деревянную церковь с крестом. Теперь отец Феодосий планирует в скором времени вернуться в резервацию Арапахо, чтобы возглавить местный филиал РПЦ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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