Скандалы: Кто сломал океан?

14.10.2020, 14:10, Разное

Техногенная версия катастрофы на Камчатке: старые ракеты, брошенные торпеды, слитые отходы, затопленные корабли

«Природная» версия стала приоритетной в расследовании чрезвычайного происшествия у берегов Камчатки. Чиновники краевого правительства и ученые РАН заявляют, что морских животных, вероятно, погубили токсичные микроводоросли. Их влияние, по мнению экспертов, ощутили на себе и серферы, у которых после погружения в океан возникали проблемы со зрением. Могильник с ядохимикатами под вулканом Козельский теперь вне подозрений. Воду из рек Мутнушка и Налычева, протекающих неподалеку от могильника, как утверждают в региональном правительстве, можно пить (хотя я бы, откровенно говоря, не рискнул).

Однако и техногенную версию власти полностью не исключают. В выходные дни комиссия во главе с губернатором Владимиром Солодовым осмотрела свалку у озера Приливное. Там взяли пробы воды и грунта.

Приливное, к слову, можно назвать озером только условно. По сути, это небольшой залив Тихого океана южнее Халактырского пляжа. Причем

главную опасность для него скорее представляет не свалка, а находящаяся неподалеку военная нефтебаза.

Раньше в ней хранился запас дизельного топлива — порядка 60 тысяч тонн. Но емкости дали течь, и топливо стало просачиваться в озеро. Как уверял меня один из бывших сотрудников нефтебазы, так продолжалось несколько лет. Потом соляру откачали. Теперь в водоем сливают различные отходы из расположенной у берега войсковой части противодиверсионных сил и средств. Очистных сооружений там нет.

Конечно, войсковая часть (даже вместе с нефтебазой) едва ли могла до такой степени отравить океан, что находиться в нем стало опасно для людей и животных. Но на Камчатке хватает и других потенциальных источников загрязнения. Депутат краевого Заксобрания Михаил Пучковский, который раньше работал заместителем директора совхоза «Петропавловский», рассказал мне, что

в 90-е годы военные предлагали аграриям использовать разбавленное ракетное топливо в качестве азотного удобрения.

Дело в том, что рядом с совхозом находилось несколько частей, в том числе и радыгинский дивизион ПВО с ракетами С-200. Их заправляли жидким топливом АК-27 (меланж). Примерно четверть века назад дивизион и другие части попали под сокращение (какие-то чуть раньше, какие-то немного позже). Вот командиры и решили поделиться оставшимся меланжем с аграриями.

«Мы на это не пошли. Поэтому, как мне говорили осведомленные люди, часть топлива военные слили в землю, а часть закопали вместе с емкостями», — изложил Пучковский свою версию событий.

Депутат вспоминает, что селяне тогда могли разжиться не только меланжем, но и техникой. Подразделения, которые когда-то считались боевыми, перед закрытием активно разворовывались, а прапорщики и офицеры бойко торговали войсковыми запасами. Поля совхоза «Петропавловский» граничат с Халактырским пляжем. В связи с этим Пучковский предполагает, что

закопанное ракетное топливо могло-таки попасть в океан.

Своя версия происшествия есть и у другого Михаила — бывшего старшины 182-й отдельной бригады подводных лодок, которая базировалась в бухте Бечевинская. Бригаду расформировали в 1996 году. Отставной старшина, который сейчас живет в Краснодарском крае, говорит, что Минобороны тогда на скорую руку избавлялось от ненужного имущества. Его, правда, не закапывали в землю, а топили в Авачинском заливе.

«Там были запечатанные бочки с реактивами, техника, боеприпасы — не только наши, но и те, что нам доставляли ракетчики. Их вывозили за 15 миль и сбрасывали в воду. Что-то топили и ближе к берегу.

Так делали не только мы, а все береговые части. Это был бардак и хаос. Уверен, что дно океана скрывает много военных тайн. Там есть и затопленные корабли, и подлодки, и торпеды. Теперь все это сгнило и начало «фонить», — полагает Михаил.

Кстати, и другие военные подтверждают, что сбрасывать в воду боеприпасы, у которых выходил срок хранения, считалось в порядке вещей. Некоторые районы затопления военных грузов известны. В них запрещено вести промысел рыболовецким судам. А то еще попадется в виде прилова какая-нибудь торпеда или бочка с химикатами.

Еще одно опасное место на карте —

участок берега бухты Крашенинникова в городе Вилючинске. Там оборудованы могильник с ядерными отходами и специальная площадка для слива окислителя (это компонент ракетного топлива).

Как пояснил мне капитан 1-го ранга запаса, на спецплощадке под бетонной плитой покоятся остатки аварийной ракеты Р-29. В 1970 годы эта ракета взорвалась в шахте подводной лодки. В результате из нее вылетела ядерная боеголовка. С боеголовкой, к счастью, ничего страшного не случилось. Она просто упала на мелководье, ее вытащили и утилизировали.

ЧП на Халактырском пляже, конечно, не связано с аварийной ракетой, да и с вилючинским могильником, вероятно, тоже. Но каждый из подобных объектов явно не лучшим образом влияет на окружающую среду.

Между тем на экологию полуострова воздействуют не только военные. Авачинская бухта, на берегу которой построен Петропавловск-Камчатский, является огромным кладбищем старых затонувших кораблей и хранилищем различных отходов. Власти с гордостью называют бухту достопримечательностью, одной из красивейших в мире. При этом ежедневно и ежечасно в это чудо природы в огромном количестве сливают бытовые стоки со всего города. Причем значительная часть сливов не проходит никакой очистки. Говорят, что

дно бухты покрыто черным илом с запахом сероводорода.

Одна из версий ЧП у берегов Камчатки, которую сейчас обсуждают местные жители: происшествие не вызвано каким-то одним явлением. Просто океан стал возвращать людям то, что они «дарили» ему. Это и реактивы из прогнивших бочек, и остатки боеприпасов, и химикаты, и много чего еще. Океан долгие годы принимал тысячи тонн ядовитых веществ. Но переполнилась и эта бочка, казавшаяся бездонной.

Что касается «природной» версии загрязнения, на которой остановились чиновники и ученые, то она в целом видится логичной. Но не менее логично и то, что убедила эта версия далеко не всех. С одной стороны, потому что выводы властей по поводу различных ЧП вызывают, мягко говоря, не много доверия. А с другой — потому что в океан за последние десятилетия действительно вылили слишком много отравы. И жители Камчатки об этом хорошо знают.

Владимир Хитров