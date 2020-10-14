 

В Оклахоме нечто убило двух телят, удалив сердца и половые органы

14.10.2020, 10:56, Разное

В США продолжается серия странных нападений на коров с нанесением им загадочных увечий и удалении части органов.

Последний инцидент произошел на небольшом ранчо в округе Команчи, штат Оклахома, неподалеку от шоссе North Drive и US 62. Сообщается, что в июне 2020 года в этом же районе также находили убитую корову с вырезанными органами.

Шериф округа Кенни Стрэдри сообщил, что его отдел расследует убийство двух телят и в интервью шериф заявил, что "тот, кто совершает подобное, явно больной человек". 

Убитые телята мужского и женского пола лишь недавно появились на свет и на днях были найдены Коди Циммерманом – владельцем ранчо, неподалеку от пруда. Тела обоих были сильно изувечены: у обоих были вырезаны половые органы, аккуратно удалены глаза, а из грудной клетки было вырезано сердце. Также у обоих с ног были срезаны копыта "каким-то острым инструментом".

– Это было невероятно. Это одна из тех вещей, о которых вы читаете, но никогда не ожидаете, что это произойдет рядом с вами, – рассказал шокированный владелец ранчо.

Шериф Стрэдли пока ничего не говорит о предполагаемых мотивах убийства телят, но указывает, что в его округе примерно пару раз в год происходят странные случаи убийства коров и нередко это случается накануне Хэллоуина. То есть он связывает подобное с группой оккультистов.

"Люди, которые это совершают, не оставляют после себя никаких улик. Практически невозможно поймать их, если вы не застанете их с поличным".

Стрэдли просит жителей округа помочь ему с расследованием и позвонить в его офис, если кто-то увидит рядом с ранчо подозрительных людей. Тем временем хозяин пострадавших телят предложил вознаграждение в 2500 долларов тому, кто верно укажет на преступников. 



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