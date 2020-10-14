 

Омский медицинский университет выпустил клинические рекомендации по лечению больных, отравленных «Новичком»

14.10.2020, 9:21, Разное

На официальном сайте Омского медицинского университета появились клинические рекомендации, посвящённые диагностике и лечению отравления нервно-паралитическими веществами группы «Новичок».

На данный момент документ имеет статус временного и начал проходит этап клинических испытаний.

По словам учёных, рекомендации составлены под влиянием возросшей актуальности проблемы отравлений и разработаны ведущими специалистами на основании многолетнего опыта коллектива токсикологического отделения омской БСМП №1.

– Не будем скромничать, последние годы только и говорят о нашей научно-практической деятельности, поскольку мы ушли намного вперёд наших зарубежных коллег, у которых так и не вышло провести хоть какую-то более-менее трезвую статистическую работу, не говоря уже о клинических результатах. Стоит лишь напомнить, что педантичные немцы активно внедрили наши наработки и успешно ими пользуются в своей практике, — заявил один из авторов рекомендаций, доктор медицинских наук, профессор Андрей Абросимов.

Также коллектив омских медиков поделился некоторыми напутствиями для врачей, которые в будущем могут столкнуться с «Новичком».

– Семь бед — один ответ: атропин! Не стоит его бояться и скромничать: доктор должен быть не только всезнающим и всеумеющим, но и, в первую очередь, решительным, чтобы взять на себя смелость спасти больного. Впрочем, учитывая современные реалии, я бы ещё добавил, что врачу нужно быть «Новичок»-настороженным. Никогда не знаешь, когда это банальная кома, а когда отравление, — заключил врач-реаниматолог Владислав Павлов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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