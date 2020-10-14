«Логово дождевого червя» Третьего рейха

14.10.2020, 6:41, Разное

Считается, что Вторая мировая война была войной моторов. Однако вплоть до ее начала все будущие участники строили вдоль своих границ линии обороны, т.н. укрепрайоны. Всем известны Линия Мажино и Линия Сталина. Менее известен Мезерицкий укрепрайон, возведенный гитлеровцами на границе с Польшей. В документах Третьего рейха он именовался «Логовом дождевого червя».

В 1927 году немцы на восточной границе с Польшей начали строительство грандиозной по своим масштабам системы фортификационных сооружений. Укрепрайон должен был прикрыть Германию от возможного удара польских войск. В 1927 году польская армия, еще недавно остановившая РККА на подступах к Варшаве, считалась одной из сильнейших в Европе. Так что озабоченность германских военных по поводу безопасности восточных границ была вполне обоснованной.

В глухой болотистый район Кеньшицкого озера прибыли несколько тысяч рабочих. Проект предусматривал создание военного городка и более 100 огневых точек с плотностью 6,6 точки на 1 км, систему разводных мостов, дамб, водных каналов, запруд и более сотни километров подземных тоннелей. Огневую мощь УРа составляли автоматически выдвигающиеся гигантские огнеметы, 149 мм бронированные гаубицы и крепостные минометы с электрическим управлением. Общая длина линии – 80 км. Для доставки огромного количества строительного материала была специально выстроена железная дорога, шедшая в обход населенных пунктов.

Один за другим стали появляться противотанковые заграждения, надолбы и ДОТы, пулеметные точки, накрытые бронированными колпаками.

К началу 1935 года УР включал в себя более 50 железобетонных блокгаузов, соединенных сетью подземных коммуникаций. Под землей на глубине 60-70 м. был построен целый город с десятками казарм, кухнями, лазаретами, продовольственными складами, своей электростанцией и топливохранилищем. В тоннелях были проложены 2 узкоколейки, по которым ходил электропоезд. «Метро» имело 17 станций. Под землей могли укрыться до 5.000 человек.

В 1939 году интенсивность строительства стала снижаться. Гитлер сказал: «На востоке мне нужны не крепости, а танковые дивизии!» Вскоре вопрос решился сам собой. В 1940 году «стройка рейха» была остановлена, подземная крепость законсервирована.

После войны о «Логове» долго никто не вспоминал, пока в 1951 году советское командование не решило разместить в оставшемся военном городке мотострелковую бригаду. Заодно решили обследовать и подземную часть УРа. Спустившиеся под землю офицеры-саперы ахнули. Десятки километров подземных тоннелей, грузовые лифты, сотни помещений, система вентиляции. Часть тоннелей была взорвана, часть затоплена.

С 1992 года «Логово» – историко-туристический комплекс, по которому туристов водит проводник. Однако большая часть комплекса по-прежнему закрыта. До сих пор не существует достоверной схемы подземного города. Постоянно обнаруживаются ранее неизвестные помещения непонятного назначения. Среди «диких» туристов нередки жертвы. И дело тут не в хитроумных ловушках, устроенных гитлеровцами. Решетки на многочисленных вентиляционных люках и грузовых лифтах давно сгнили, металлические перила, скобы ломаются при малейшей нагрузке. И часто прогулка по кажущемуся безопасному коридору кончается полетом в никуда. Поэтому местные власти стремятся заварить, забетонировать все посторонние входы в подземелье, но приехавшие за острыми ощущениями диггеры постоянно находят неучтенные лазы.

Что же касается военной ценности укрепрайона, то в феврале 1944 года Красная Армия взяла «неприступную» крепость за три дня.