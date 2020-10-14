Космические вампиры

14.10.2020, 6:31, Разное

Весной 1977 года в бразильском штате Пара показатели заболеваний и смертности резко пошли вверх. Причиной тому были участившиеся случаи нападений НЛО на людей. Террор «летающих тарелок» принял столь угрожающие масштабы, что пришлось призвать на помощь военных.

Летающие упыри

Первыми жертвами НЛО стали рыбаки поселка Колорес, расположенного на острове в бухте Маражо в устье Амазонки. Уходившие рано утром в море лодки возвращались пустыми, мужчины едва могли грести веслами. Рассказы всех были одинаковыми: в небе появлялся объект цилиндрической формы, который зависал над лодкой. «Цилиндр» испускал луч, который бил человека в грудь или в шею и парализовал свою жертву. Через несколько минут «цилиндр» втягивал луч и улетал.

Подвергнувшийся атаке человек чувствовал себя разбитым, испытывал головокружение и слабость, ужасно болела голова. Неделю он буквально лежал пластом, постепенно приходя в себя. А старые, слабые и имевшие проблемы с сердцем умирали.

Рассказывает врач Веллаида Сесим Карвальо:

Я лично обследовала около 36 человек, утверждавших, что подверглись нападению НЛО. У всех была выявлена большая потеря крови, это и являлось причиной плохого самочувствия. На телах я находила пятна странной формы с крохотными дырочками в центре. Вполне допускаю, что эти отверстия и были тем каналом, через который из жертв отсасывалась кровь. Люди с ослабленным здоровьем не могли перенести большую кровопотерю и умирали от остановки сердца. На моих глазах умерли двое.

Накрытое страхом побережье

Вскоре НЛО «освоили» все окрестности бухты Маражо. Жизнь на побережье стала тревожной. Летающие цилиндры стали появляться над деревнями. Рыбаки перестали выходить в море, женщины не ходили на свои огороды, а с наступлением темноты жизнь в деревнях замирала. Люди собирались по 50-60 человек, женщин и детей укладывали спать, а мужчины жгли костры и при появлении НЛО начинали стрелять в них, пытаясь отогнать.

Жители прибрежных деревень натурально голодали. Кто мог уезжали куда глаза глядят. Власти штата, обеспокоенные ситуацией, обратились за помощью к военным. Приказом командующего региональными ВВС была сформирована группа под началом капитана Уиранге Холланда. Операция получила название «Тарелка».

Рассказывает Уиранге Холланд:

В июле 1977 года меня вызвал бригадный генерал. Мэр города Вижия жаловался, что НЛО затерроризировали жителей побережья. Генерал приказал мне выяснить, в чем дело. Я с группой посетил ряд деревень и убедился, что на теле многих действительно имеются странные следы. У женщин они всегда находились на левой груди: пятнышко и в середине от двух до восьми проколов. Из 10 пострадавших 8 были женщины. В нескольких деревнях, где визиты «летающих цилиндров» были наиболее частыми, мы установили скрытные посты наблюдения, снабдив оставленных там солдат фотоаппаратами и телеобъективами. За период с августа 1977 г. по январь 1978 мы сделали около 1.000 снимков, среди которых половина были весьма удачными.

В конце 1977 года количество замеченных НЛО резко пошло на спад, операцию «Тарелка» было решено свернуть. Мною был представлен рапорт, в котором я подробно изложил результаты нескольких месяцев наблюдений, к рапорту были приложены сотни снимков и 16 часов видеозаписей.

Все летающие НЛО делились на 8 видов.Первый – диски с иллюминаторами, второй – «бочки», третий – пирамиды с усеченной вершиной, четвертый – «фюзеляж самолета», пятый – «треугольники» (они летали очень высоко и появлялись всегда из-под воды), шестой – имели куполообразную форму, седьмой – походили на веретено, днище у них было черное, а верхняя часть белая, восьмой – шары с торчащими из них тремя шестами, на концах которых горели огни.

Отдельно хочу отметить огромную плавучую базу длиной в несколько сот метров, из которой вылетали и в которую возвращались НЛО – ее в течение нескольких часов наблюдали в бухте Маражо. Наблюдались также и мелкие НЛО размером до 2 см.

Истории конец?

Уфологи до сих пор спорят, чем так привлекли несколько деревень на берегу океана пришельцев из космических далей. Проводили ли они какой-то масштабный эксперимент? Собирали биологический материал? Или космическим путешественникам надоело питаться в дороге «консервами» и они решили разнообразить свое меню?

В начале 2000-х эти места посетил уфолог Боб Пратт. Он встретился с более чем 1400 свидетелями тех страшных событий. По их рассказам, налеты продолжаются до сих пор, хотя уже совсем не часто. И каждый вечер жители прибрежных деревень завершают молитвой к Богу, чтобы события 1977-1978 годов не повторились.