Звезда “Дневников вампира” Кэндис Аккола провела вечеринку в честь будущего ребенка

13.10.2020, 19:04, Разное

Кэндис Аккола-Кинг, исполнившая роль Кэролайн Форбс в сериале “Дневники вампира”, в середине августа объявила поклонникам и СМИ радостную новость: она и ее муж, музыкант Джо Кинг, ждут второго ребенка. Об этом Кэндис рассказала в эфире своего подкаста Directionally Challenged, который ведет вместе со своей коллегой по сериалу Кайлой Юэлл. А вчера актриса опубликовала в Instagram кадры со своей вечеринки по случаю скорого появления на свет малыша.

Так благодарна за эту возможность провести незабываемый пикник на природе под солнышком, – подписала снимки Кэндис.

Напомним, роман Кэндис Акколы и Джо Кинга начался в 2011 году. Пара познакомилась на Super Bowl благодаря коллеге Кэндис по сериалу Нине Добрев. Подруга взяла инициативу в свои руки, когда Аккола засмущалась Кинга и решила не подходить к нему. Спустя два года влюбленные обручились – это произошло во Флоренции в мае 2013 года, а в 2015-м поженились. Свадьба пары состоялась в историческом районе Нового Орлеана French Quarter. В январе 2016-го у Кэндис и Джо родилась дочь Флоренс Мэй Кинг. И если для актрисы этот ребенок стал первым, то для музыканта – третьим, он также воспитывает двух дочерей от первого брака – Аву и Элис.

Кэндис и Джо с детьми