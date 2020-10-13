 

Власти Якутии потребовали от жителей соблюдать социальную дистанцию в 1,5 километра

13.10.2020, 19:07, Разное

Глава Якутии Айсен Николаев из-за обострения ситуации с распространением коронавирусной инфекции подписал постановление, согласно которому, жители региона, находясь на улице, обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 километра друг от друга.

– Наша республика превосходит по площади такую огромную страну, как Индия, а плотность населения в ней составляет всего 0,32 человека на квадратный километр. В нынешних условиях было бы очень глупо не воспользоваться таким географическим преимуществом для борьбы с распространением коронавируса. Принцип очень простой: прежде, чем куда-то выйти из дома, посмотри в окно; видишь из окна человека — останься дома. Только так мы сможем победить это коварное и опаснейшее заболевание, — прокомментировал Николаев своё решение.

В оперативном штабе Республики Саха по борьбе с коронавирусом также отметили, что если граждане будут игнорировать социальную дистанцию, то власти будут вынуждены ввести такие строгие меры, как полная самоизоляция.

– Если всех придётся закрывать, то для контроля запретов на улицы придётся выпускать полицейские патрули. А скоро у нас ударят 50-градусные морозы, пожалейте пожалуйста ребят, — обратились из штаба к жителям Якутии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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