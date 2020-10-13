Голубцы переименуют в капустные роллы

13.10.2020, 15:55, Разное

Федеральное агенство по туризму издало указ, суть которого заключается в переименовании блюда, представляющее собой мясной или овощной фарш, завёрнутый в капустные листья, в капустные роллы.

По мнению агенства, это привлечёт туристов из разных стран мира.

– Это переименование уже давно назревало. Идёт турист в ресторан и слышит «голубцы». Что подумает человек не слышавший про них никогда? Про голубей, наверное. А вот название «капустные роллы» сразу раскрывает суть блюда. Да и слово «роллы», возможно, привлечёт туристов из Азии. В общем, переименование необходимо для развития нашей страны и туризма, – рассказала пресс-секретарь Федерального агенства по туризму Василиса Маринович.

Поддержали чиновницу и в Институте русского языка им. В. В. Виноградова.

– Голубцы произошли со времён Ивана Грозного, когда на Руси был голод, и люди были вынуждены есть голубей, как сейчас. Потом времена стали получше. При Годунове из Голландии привезли современные технологии выращивания капусты и именно её стали заворачивать в тесто. Слово «роллы» активно заимствуется из английского языка многими нациями, включая азиатские. Не только иностранцам, но и новому поколению россиян будет удобно употреблять в речи «роллы», а прилагательные помогут определить их наполнение. Голубцы из устной речи, пока живо старое поколение, тоже не пропадут. Это как Белоруссия и Беларусь. Официально блюда будут именоваться роллами в кулинарных пособиях, меню ресторанов, нормативно-правовых актах, – пояснила доцент Ирина Ягодина.

Уже с 15 октября во всех заведениях общественного питания России в меню вместо голубцов будут представлены капустные роллы.