Звезда “Волка с Уолл-стрит” Джона Хилл расстался с возлюбленной через год после помолвки

13.10.2020, 13:15, Разное

Актер и двукратный номинант на премию “Оскар” Джона Хилл и его невеста, контент-менеджер бьюти-стартапа Violet Grey Джанна Сантос, разорвали помолвку, хотя еще только в прошлом году собирались прожить друг с другом долго и счастливо. Как сообщает источник журнала People, расстались молодые люди друзьями.

Джона и Джанна не выставляли свои отношения на всеобщее обозрение, поэтому совместных фото и выходов в свет у них очень мало. Познакомились они в 2018 году – тогда же их впервые заметили вместе на прогулке в Нью-Йорке. В сентябре 2019-го Джона приобрел для себя и Джанны семейное гнездышко – дом в Санта-Монике стоимостью 6,7 миллионов долларов, но, к сожалению, прожили они в нем недолго.

Напомним, в 2018 году Джона Хилл стал героем новостей после того, как продемонстрировал кардинальные перемены во внешности – благодаря диете и полному отказу от алкоголя ему удалось сбросить около 50 килограммов. Тогда актер шутил, что пошел на это ради своей девушки Камиллы, с которой он был вместе 3 года, так как ей перестало хватать места на кровати. Однако через некоторое время после этого пара распалась, и Джона закрутил роман с Джанной.