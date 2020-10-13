Рабочие МТЗ попросили Лукашенко вернуть советскую статью за контрреволюционную деятельность

13.10.2020, 9:02, Разное

Во время визита Александра Лукашенко на Минский тракторный завод рабочие попросили президента вернуть 58-ю статью УК РСФСР, устанавливающую ответственность за контрреволюционную деятельность.

– Александр Григорьевич, пожалуйста, избавьте нас от этой демократии, от этих красно-белых флагов. Мы не хотим жить как в их гомосексуальной Европе, нам ближе Советский Союз. Пора уже наводить порядок и убирать всех этих тунеядцев с улицы. В СССР была такая статья за контрреволюционную деятельность, сколько предателей тогда посадили, и войну выиграли, и страну спасли, — сказал замдиректора завода Иван Гладких.

– Вы знаете, многие считают эту статью репрессивной, а я не сторонник репрессий, но поскольку запрос идёт снизу от представителей трудовых коллективов, я просто обязан подумать. Давайте сделаем так, ни вашим, ни нашим, я отправлю ваше предложение в Верховный суд. Там знающие люди скажут, не противоречит ли эта статья Конституции. Я лично считаю, что сегодня она актуальна, — ответил на предложение Лукашенко.

Статьи 581, 581а—581г и 582—5814 Уголовного кодекса РСФСР 1922 года в редакции 1926 года и более поздних редакциях устанавливали ответственность за контрреволюционную деятельность. Отменена в 1961 году. С 1921 по 1953 год за контрреволюционные преступления, по подсчётам МВД СССР, было осуждено 3 777 380 человек, в том числе приговорены к высшей мере наказания 642 980 человек.