Тайна древних японских туннелей Тонкарарин

13.10.2020, 8:59, Разное

Возле японского города Нагоми в горах находится древняя система очень узких туннелей, вокруг которых ведутся оживленные споры. Но до сих пор неизвестно, кто, когда и для чего их создал.

Внутри японских гор находится таинственная полуразрушенная туннельная система под названием туннели Тонкарарин (Tonkararin Tunnels). Эти древние сооружения по общепринятой версии были построены в 5 или 6 веке нашей эры, но реальный их возраст на самом деле неизвестен.

Археологи, ученые и местные жители постоянно спорят о том, кем и для чего была построена эта странная система туннелей. Странная потому, что туннели зачастую очень узкие, расположены в труднодоступных местах и явно предназначены лишь для пеших переходов, вьючным животным по ним пройти невозможно.

Одна из версий связывает эти туннели с близлежащей синтоистской гробницей Эта Фунаяма (Eta Funayama) предполагая, что по туннелям тайно пробирались священники для совершения различных ритуалов. Другая уверяет, что туннели были проделаны корейскими иммигрантами.

Также есть теории, связывающие эти туннели с древней богиней Аматэрасу и что якобы изначально туннели вели к самому убежищу богини.

Официальные власти узнали о существовании этих горных проходов в 18 веке, но в те годы туннели были исследованы слабо. Повторное их изучение началось лишь в 1970-х годах.

Туннельная система Тонкарарин сравнительно короткая, их длина всего всего 464 метра, но считается, что это лишь часть туннелей, а остальные до сих пор скрыты или были разрушены в древние времена. В самом высоком месте туннели достигают 4 метров, а по ширине они разные, но одинаково неуютно узкие. В некоторых местах настолько узкие, что человек еле-еле пролезет через них.

Низкие и узкие туннели перемежаются с открытыми участками "пути", которые тоже считаются частью общей туннельной системы. И это тоже загадка, для чего было нужно создавать такую необычную "дорогу". Считается, что при постройке этих туннелей частично были использованы естественные трещины, которые потом выложили камнями изнутри.

В одном месте туннель настолько низок, что его можно преодолеть лишь на четвереньках.

У археологов одно время была теория, что туннели были в основном вырублены для воды (как акведук), чтобы вывести потоки к гробнице Эта Фунаяма (от начала туннелей до гробницы можно пройти пешком всего за 10 минут).

Однако потом они ее отбросили, уж больно многое указывало, что туннели были предназначены именно для людей. К примеру общий проход в туннели имеет форму прямоугольника с каменной лестницей, вырезанной вручную.

Туннели Тонкарарин находятся в горах возле города Нагоми в префектуре Кумамото на севере острова Кюсю. Это сельская местность имеет богатую и долгую историю, за которую тут развились и пришли в упадок несколько цивилизаций.

Хотя чаще всего туннели связывают с гробницей Эта Фунаяма, есть теории, что туннели были созданы еще до постройки гробницы и для других целей. Есть предположения, что туннели были построены еще во времена периода Яёи (300 год до нашей эры – 250 год нашей эры). В этот период местные жители активно сооружали каменные дольмены на местах захоронений.

После периода Яёи начался период Кофун, во время которого по всей Японии возводились погребальные курганы для правящего класса. Эти гробницы, первоначально довольно простые, с каждым разом приобретали все более сложную форму, к примеру "замочной скважины". К 6 веку гробницы Кофун были настолько сложными и богатыми, что напоминали великие гробницы Египта.

Так что нет ничего необычного, если бы в эти века жители прорубили бы в скалах туннели для тех или иных целей. Им это было вполне под силу. Проблема в том, что пока так и не выяснено для чего именно были созданы эти туннели и почему их не вырубали в других местах Японии.

Некоторые считают, что туннели специально создавались такими узкими, якобы перемещение по ним само по себе было частью шаманского ритуала, это имело определенный символизм, что-то вроде "Пути к Богам".