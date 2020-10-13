Туристка вернула в Помпеи «проклятые» камни, из-за которых заболела раком

13.10.2020, 7:31, Разное

Несколько артефактов, взятых с руин древнеримского города Помпеи, были недавно присланы в итальянское туристическое агентство жительницей Канады.

В сопроводительном письме было написано, что 15 лет назад во время экскурсии по Помпеям эта женщина тайком взяла себе на память камешек от стены, два осколка от кувшина и два кусочка мозаики.

Но сейчас она решила вернуть эти предметы, так как, по ее убеждению, на них лежит что-то вроде проклятия. "Я была молода и глупа и очень хотела иметь кусочек истории, которого ни у кого не было", – написала она.

Вскоре после возвращения домой в Канаду у этой женщина началась полоса неудач и она никак не заканчивалась. Сначала у всей ее семьи начались финансовые проблемы, а потом у нее самой два раза обнаруживали раковую опухоль.

В письме женщина не объясняет, почему она решила, что всему виной именно украденные помпейские артефакты, однако она стойко убеждена, что верно определила причину и что всему виной ее незаконный проступок.

"Я украла часть истории, с которой связано много негативной энергии. Пожалуйста, верните эти артефакты на место, чтобы я могла исправить совершенную ошибку. Я больше не хочу, чтобы это проклятие влияло на мою семью, на моих детей или меня саму".

Туристическое агентство передало присланные артефакты в Археологический музей Помпей. Считается, что вскоре их положат в ту же витрину, где лежат и многие другие камни и кусочки мозаики, украденные туристами и возвращенные из-за страха перед проклятием.

Древнеримский город Помпеи был многонаселенным и процветающим до того момента, когда на него обрушились раскаленный пепел и ядовитые газы при извержении вулкана Везувий в 79 году нашей эры.

За очень короткое время из 20 тысяч жителей города погибло 2 тысячи. Остальные успели выбраться за пределы Помпей. Помпеи были полностью погребены под толстыми слоями пепла и откапывать этот город начали лишь с середины 18 века.