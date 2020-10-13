Первая атомная катастрофа в СССР

13.10.2020, 19:11, Разное

В первых числах октября 1957 года американские ученые из центра ядерных исследований в Лос-Аламосе получили информацию, что в СССР произвели очередное испытание атомной бомбы.

Никто и предположить не мог, что всплеск радиоактивности на Среднем Урале был не следствием запланированного эксперимента, а результатом аварии. Это была первая атомная катастрофа на территории СССР. Но не последняя.

Расположенное в закрытом Челябинске-40 (совр. Озерск) НПО «Маяк» официально именовалось «химкомбинатом». Однако настоящим профилем НПО было изготовление атомного оружия. «Маяк» исправно выдавал «продукцию», а отходы производства отправлялись в специально созданное хранилище. В бетонном «гробу» стояли 20 емкостей, называемых «банками», каждая вмещала до 300 куб. м высокорадиоактивных отходов, представлявших потенциальную опасность. Объект назывался «комплекс С-3».

20 сентября дежурный техник спецхранилища обратил внимание, что объект дымится. Спустившиеся в хранилище специалисты вернулись встревоженные: коридоры комплекса заполнены дымом, температура в нем выше установленной. Позже выяснится, что дала сбой система охлаждения. Были приняты срочные меры для снижения температуры в хранилище, но было уже поздно.

В 16:22 взорвалась банка №14, содержащая 256 куб.м. радиоактивных отходов. Мощность взрыва была эквивалентна 50 т. тротила. Бетонная крышка банки весом 160 тонн взлетела вверх и была отброшена на 25 метров. В радиусе 200 метров в зданиях вылетели стекла, частично разрушились стены. Но это было не самое страшное.

В воздух выбросило радиоактивные отходы, суммарная активность которых составляла 20 млн. кюри. (В Чернобыле выбросило 50 млн.) Облако опасной пыли поднялось в воздух и со скоростью 30км/ч поползло на северо-восток вдоль р. Теча, устилая на своем пути землю, крыши домов белыми хлопьями. На его пути оказались пожарная часть, лагерь для заключенных, военный городок. Вечером людей из этих объектов эвакуировали. В Москву сообщили, что «никто не пострадал». Убивать свои жертвы атом начал гораздо позже.

Облако накрыло территорию площадью в 23.000 кв.км. В той или иной степени последствия аварии ощутили на себе 217 населенных пунктов трех областей с населением 270.000 человек. В самом центре зараженного «пятна» – полосе длиной 105 и шириной 8-10 км оказались 23 населенных пункта.

6 октября началась эвакуация жителей из находившихся в центре «пятна» деревень. Военные на грузовиках приезжали в деревню и грузили людей. Брать с собой ничего не разрешалось. Скот расстреливался. Невольным переселенцам тут же на месте на руки выдавали деньги за оставляемое имущество. В течение нескольких дней было отселено 1100 человек. В течение года выселили еще почти 10.000.

Зону объявили запретной для проживания и хозяйственной деятельности, она получила статус Восточно-Уральского государственного заповедника, вход в который был только по спецпропускам. Понятно, что никакой информации о произошедшем в СМИ не было. Только газета «Известия, напечатала краткую заметку, что жители Среднего Урала наблюдали странное свечение неба, напоминавшее полярное сияние. Это светилось радиоактивное облако.

Территория «заповедника» фактически еще закрыта, поскольку уровень радиации на его территории остается опасным для человека. Ученые с 1957 года ведут работы в районе, изучают последствия радиоактивного воздействия на животный и растительный мир. И хотя уровень загрязнения неуклонно снижается, специалисты говорят, что потребуется не менее 100 лет, чтобы территория стала безопасной для человека.