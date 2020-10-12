Школьников из Омска, съевших санкционные продукты, раздавят бульдозером

12.10.2020, 17:46, Разное

Инцидент c массовым употреблением учащимися общеобразовательных школ пищевых продуктов из государств, внесённых в ограничительный список правительства, произошёл на минувших выходных в одном из омских дворцов культуры.

После окончания концерта, посвящённого Дню учителя, состоялся праздничный банкет, на котором гостям были поданы блюда, состоящие преимущественно из санкционных продуктов питания, таких как польские яблоки, сыры из Литвы и минеральная вода из Германии.

Торжественные мероприятия посетили и представители правоохранительных органов, приглашённые на концерт в качестве гостей. Именно полицейскими и был установлен факт употребления на празднике санкционных товаров. Продукты, которые были поданы на стол, предназначались для уничтожения на Омском мусорном полигоне №4, находящемся в районе Вторчермета.

По итогам проверки, организованной Следственным комитетом, было возбуждено уголовное дело по статье 317.8 «Употребление продуктов питания, незаконно ввезённых на территорию Российской Федерации». Ленинский районный суд Омска постановил уничтожить весь товар вместе со школьниками на Омском мусорном полигоне №4.