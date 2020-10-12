ЕА Sports обвинили Канобу в одинаковых рецензиях на FIFA 20 и FIFA 21

12.10.2020, 16:02, Разное

Издатель спортивных симуляторов EA Sports обвинил российский игровой журнал Канобу в копировании текста прошлогоднего обзора игры FIFA 20 в рецензии к FIFA 21 с изменением числового индекса обозреваемого продукта и дат релиза. В компании посчитали такой жест оскорбительным и стереотипным для EA, а также потребовали полностью изменить текст.

– Видно, что Канобу даже не запускали новую часть FIFA, так как не написали про обновленное меню и 10 новых футболок для игроков. EA не приемлет банальной выдачи старого контента за новый, — заявил глава Electronic Arts Эндрю Уилсон.

Также игровой журнал провел опрос среди читателей с вопросом об изменениях в серии FIFA:

– Это моя любимая игра. Играя в новенькую FIFA 21 испытываю глубочайшую ностальгию, как будто на дворе снова 2009 год и только-что купил диск с FIFA 10. С тех пор ничего не менялось, — написал в комментариях анонимный фанат.

В Канобу назвали произошедшее ошибкой и заверили, что обе рецензии были написаны разными авторами.