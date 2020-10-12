 

В интернет попали кадры «воздушного боя» нескольких НЛО в небе над вулканом в Японии

12.10.2020, 14:59, Разное

Погоню нескольких «НЛО» запечатлели веб-камеры в японском городе Кагосима.

Сообщается, что веб-камера была направлена в сторону вулкана Сакурадзима. Видеоролик, на котором запечатлено загадочное событие, напугал пользователей Youtube и вызвал бурное обсуждение.

На записи видно, как светящийся объект с большой скоростью перемещается от одной части экрана к другой, и спустя некоторое время в небе возникают несколько ярких огоньков, которые летят группой.

Некоторые комментаторы предположили, что группа объектов размером поменьше преследует первый, и их цели над японским вулканом странным образом совпали.



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