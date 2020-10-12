Опять мимо «Нобеля»

12.10.2020, 14:54, Разное

Названы все лауреаты Нобелевской премии за 2020 год. Среди них нет россиян. Опять. Это несправедливо.

Был и есть в России достойный кандидат. Вот он и номинации за его достижения.

Нобелевская премия мира – Путин (за многолетнюю продажу оружия Азербайджану, играющему важную роль в умиротворении Карабаха и за достижения по поддержанию диктатора Беларуси)

Нобелевская премия по физике – Путин (за объявление о создании гиперзвуковой ракеты «Авангард»)

Нобелевская премия по химии – Путин (за успешное применение новой, неизвестной ОЗХО версии «Новичка»)

Нобелевская премия по медицине – Путин (за массовое применение препарата «Спутник V», не прошедшего клинических испытаний).

Нобелевская премия по литературе – Путин (за успехи в создании фантастических рассказов о будущих успехах России).

Нобелевская премия по экономике – Путин (за формулу власти, позволяющую посадить граждан России в карантин, не платя им денег).

Все это не было оценено Нобелевским комитетом. Подло. Русофобски.

СерпомПо