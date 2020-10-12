Экс-кандидат в президенты Павел Грудинин стал лауреатом Нобелевской премии по экономике

12.10.2020, 12:37, Разное

Нобелевская премия по экономике присуждена российскому политику и предпринимателю Павлу Грудинину.

Как объявил Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук, премия присуждается «за успешный опыт внедрения альтернативной капитализму социально-экономической модели» в подмосковном посёлке Совхоза им. Ленина.

– Социально-экономический проект, начатый российским предпринимателем Павлом Грудининым в ЗАО «Совхоз им. Ленина» в 1995 году, за четверть века показал всему мировому сообществу возможность альтернативного пути современному капитализму и может послужить положительным примером стабильного развития отдельной административно-территориальной единицы в условиях мирового экономического кризиса, — подчеркивает комитет в пресс-релизе.

Это один из немногих случаев, когда Нобелевскую премию присудили не за научные разработки, а за внедрение их на практике. Комитет отмечает, что «социально-экономическая модель Павла Грудинина уже изучается в ведущих научных центрах мира и предпринимаются попытки воссоздать аналогичные коммуны в США, Канаде и Австралии».

Напомним, в ноябре Павел Грудинин планирует презентовать свою первую книгу «Как я построил совхоз-миллиардер».