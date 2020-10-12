Капитан «космического ядерного буксира»

12.10.2020, 11:43, Разное

Нас опять ждут космические достижения. И снова, лет через 10, в районе 2030 года. Только сейчас на них нужно выдать «Роскосмосу» 4.2 млрд. рублей.

Пропагандисты из РИА «Новости» торжественно провозглашают: «В России разработают ядерный буксир для полетов к другим планетам».

Найдено новое слово – «буксир». И новое название распила – «аванпроект». Цель которого – «создание космического комплекса с транспортно-энергетическим модулем на основе ядерной энергетической установки».

Победы приходят одна за другой. Луна уже наша. На Марс, согласно Путину, высадились в прошлом году. Венера, «русская планета», считай, в кармане. Маска с его космическим грузовиком вот-вот обгоним. Штаб-квартира в виде ракеты за 25 млрд. руб. будет построена. Что же еще нужно для счастья? Кроме денег на достройку «Восточного»? «Буксир» для полета ядерных фантазий «к другим планетам»! Нет проблем – нарисуем. Только деньги давай.

СерпомПо