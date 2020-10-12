Меган Маркл записала подкаст о травле в интернете: “В прошлом году меня хейтили больше всех”

12.10.2020, 10:50, Разное

Меган Маркл и принц Гарри стали героями молодежного подкаста Teenage Therapy, посвященного Всемирному дню психического здоровья. В беседе с ведущими Гаэлем, Кайлой и Томасом герцог и герцогиня рассказали о том, как, в частности, Меган переносила беременность – на фоне постоянной травли ее персоны.

Тема психического здоровья касается меня напрямую, ведь, как мне стало известно, в 2019 году меня хейтили больше всех в мире. Восемь месяцев я даже не выходила в свет, потому что была в декрете с ребенком. Но травля все равно продолжалась, и ее сложно пережить. Вы даже не можете представить, каково это. 15 тебе лет или 25, если люди говорят о тебе неправду, это приносит ущерб твоему психическому и эмоциональному состоянию,

– рассказала Меган, отметив, что справляется с восстановлением эмоционального баланса при помощи ведения дневника, записывая, а потом перечитывая проблемы и понимая, что они уже не так значимы. Принц Гарри, в свою очередь, признался, что активно медитирует. Герцогиня рассказала и о том, как привыкала к роли матери, когда еще была официальным членом королевской семьи со всеми обязательствами:

Чувствовала себя марафонцем. Между официальными встречами я находила момент, чтобы побежать к сыну и убедиться, что он в порядке. Была очень измотана и хотела, чтобы люди интересовались, все ли в порядке у меня самой. Сейчас на этот вопрос я бы ответила утвердительно, у меня все хорошо.

Гарри, Меган и АрчиНемного герцоги рассказали и про сына Арчи: по их словам, он обожает птиц, любит наблюдать за ними, когда они летают во дворе их дома, а Гарри даже пришлось научиться подражать их пению.