 

Светлана Лобода опубликовала редкий снимок младшей дочери Тильды

12.10.2020, 10:50, Разное

Светлана Лобода не любит распространяться о своей личной жизни – вот и имя отца своей второй дочери Тильны 37-летняя певица до сих пор не озвучила. Не показывала она и лицо девочки, если и публикуя снимки, то сделанные со спины. Но сегодня звезда сделала исключение из собственных правил и представила в соцсетях фото, где Тильда позирует в солнцезащитных очках, впервые частично показывая лицо.

Нет любви безусловней, чем любовь матери к своему ребенку,

– подписала Лобода фото, сделанное во время отдыха – предположительно, в Турции, хотя певица предпочла не ставить в посте геолокацию.

Светлана Лобода и ТильдаНапомним, Светлана Лобода стала матерью во второй раз в мае 2018 года, родив дочь Тильду в США. Лишь когда малышке исполнился год, артистка показала ее миру, опубликовав первый снимок с ней в социальных сетях. Отца девочки Лобода так и не называет, хотя СМИ строили предположения, что им может быть солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. Об отношениях с Тиллем Светлану расспросила и Ксения Собчак в интервью, на что она ответила уклончиво:

Я не могу об этом говорить, Ксюш. Я не в рабстве, я в любви. Спроси меня: “Что ты думаешь о Тилле?” Он ******** (невероятный). Когда на твоем пути встречается человек, под которого ты можешь прогнуться, с которым ты можешь быть маленькой кошечкой, и тебе хочется ей быть, если это чувство в тебе долго живет…

Помимо Тильды Лобода воспитывает еще старшую дочь, Евангелину (Еву), отцом которой является хореограф Андрей Царь.

Светлана Лобода, Ева и ТильдаСветлана Лобода и ЕваСветлана Лобода и Тильда



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