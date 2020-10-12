Евгений Ройзман удалил татуировку с изображением петуха

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12.10.2020, 9:16, Разное

Бывший мэр Екатеринбурга сообщил в Twitter об удалении любимой татуировки.

В ходе беседы с подписчиками в комментариях к записи Евгений Ройзман рассказал о причинах её появления, а также несколько связанных с нательным изображением историй.

– Разноцветный петушок появился на ягодице в память о моей страстной связи с одной француженкой. Мы познакомились на светском приеме в Ельцин-центре, и, по джентльменскому обычаю я пригласил её в отель, прихватив с собой несколько бутылочек шампанского. Проснувшись утром я понял, что меня обокрали, видимо подсыпали в спиртное клофелин. А потом я сделал себе эту татуировку на память, не каждый день меня обыгрывает женщина на моем же поле, — сказал Ройзман в одном из комментариев.

Общественный деятель всячески отрицал связь данной татуировки со своим тюремным прошлым, ссылаясь на то, что национальный символ Франции — петух. Он заявил, во время заключения у него появилось несколько тату, но все они имеют другое значение и не позволяют причислить политика к так называемой касте «опущенных».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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