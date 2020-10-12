Ученый нашли способ создать на Земле магнитное поле мощностью, как у чёрной дыры

12.10.2020, 8:12, Разное

Ученые из Университета Осаки (Япония) выяснили, каким образом можно создать на Земле мощное магнитное поле, сила притяжения которого приближена к показателям нейтронной звезды или черной дыры.

До настоящего времени исследователи не смогли практическим путем создать магнитное поле достаточно высокой мощности. Максимальное значение, которого они достигли в своих экспериментах в 2018 году, составило 1200 Тесла.

Единицу данного значения можно получить при работе аппарата МРТ. Для того чтобы добиться вышеуказанного результата, исследователи попытались применить лазеры, однако выше данного значения так и не удалось подняться.

Буквально на днях японские ученые заявили, что нашли способ поднять мощность магнитного поля на рекордный уровень в 1 миллион Тесла при определенных условиях. Для этого необходимо «обстрелять» ультраинтенсивными лазерными импульсами микроскопические полые трубки. В результате этого процесса в стенках трубок активизируются электроны, которые спровоцируют взрыв материала. В этот момент сила магнитного поля будет наивысшей.

Время, которое будет существовать магнитное поле, составит не более 10 наносекунд, тем не менее этого будет достаточно, чтобы добиться желаемого результата. Современные технологии уже позволяют произвести данный эксперимент. Для этого лишь необходим мощный кратковременный импульс в 1 мегаватт.