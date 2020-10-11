Бельгийским школам поставили годовой план по меняющим пол ученикам

11.10.2020, 21:37, Разное

В Бельгии правительственный департамент общественных отношений установил минимальное число школьников, которые должны сменить пол в течение учебного года – это в среднем 5% учащихся, по тем или иным причинам ещё не относящих себя к трансгендерам или геям. Отвечать за соблюдение этой нормы будут сами школы.

По словам замглавы департамента Джейкоба Янсена, в учебных заведениях всё ещё наблюдается «нездоровый перекос в пользу людей, не относящихся, к сожалению, ни к одной из категорий аббревиатуры ЛГБТ». В этих условиях лица нетрадиционной ориентации и трансгендеры чувствуют себя меньшинством, что причиняет им моральные страдания.

– Представим, что в школе учится 1000 человек. Среди них выявлено 400 учеников, идентифицирующих себя с мужским гендером и гетеросексуальной ориентацией. Условно говоря, мы хотим, чтобы к концу учебного года не менее 20 из них завершили физический переход, я имею в виду, с гормональной терапией и сопутствующими операциями. В следующем году – ещё 20. И так, пока мы с этим вопросом не разберёмся, этот минимум школы должны давать, – сказал он.

По словам Янсена, педагоги обязаны активно вести разъяснительную работу в этом направлении. Уже существующие «уроки разнообразия», обязательные с 10-летнего возраста, пока не дают нужного эффекта – многие юные бельгийцы и дальше продолжают считать себя гетеросексуалами и не изъявляют желания менять пол, признал чиновник.