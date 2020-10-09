Эволюция Кейджа: 5 ярких кинообразов голливудского актера

09.10.2020, 19:50, Разное

“Ученик чародея”



В этом фильме Кейдж предстаёт перед нами в необычном амплуа – его герой, Бальтазар Блейк, является одним из самых могущественных колдунов современности. На его долю выпадут все радости и сложности педагогической работы: ему предстоит стать мудрым наставником для Дейва – обычного студента, который раньше и не подозревал, что обладает магическими способностями. Но только юному и неопытному волшебнику под силу справиться со злодеем, который хочет разрушить Нью-Йорк. Зрелищные спецэффекты, головокружительные сюжетные повороты и популярные актеры, среди которых Моника Белуччи и Альфред Молина, – этот фильм согреет даже самый ненастный осенний вечер!

“Сокровище нации”



Николас Кейдж действительно способен сыграть кого угодно, оставаясь при этом самим собой: в роли Бена Франклина Гейтса, известного историка, он просто неотразим! Вместе с командой единомышленников он отправляется на охоту за сокровищем, спрятанным отцами-основателями американского государства. Бену предстоит не только разгадать сложный шифр, чтобы узнать тайну клада, но и сразиться с любителями легкой наживы, жаждущими погреть руки на достоянии республики.

Если фильм придется по вкусу, можно устроить киномарафон и посмотреть еще две части этого приключенческого боевика.

“Угнать за 60 секунд”



Пока мы тратим одну минуту на то, чтобы завязать шнурки или вскипятить чайник, герой Кейджа, легендарный вор по кличке Мемфис, угоняет любой автомобиль. Но однажды ставки повышаются: чтобы спасти своего брата, за одну ночь ему придется угнать 50 первоклассных машин. Кинокартина содержит в себе все, что нужно для развлекательного кино: отличные спецэффекты, захватывающие погони и, конечно же, красавицу Анджелину Джоли, любоваться которой можно бесконечно. А Николас Кейдж достоин особого уважения за то, что самостоятельно исполнил почти все автомобильные трюки на съёмках этого фильма.

“Семьянин”



Нет ничего лучше, чем устроиться перед телевизором в пасмурный денек и посмотреть эту добрую и трогательную историю, главный герой которой заставляет задуматься об истинных жизненных ценностях. Герою Кейджа по имени Джек предстоит сделать выбор между блестящей карьерой и любящей семьей. Здесь актер предстаёт перед зрителями в драматическом образе, а это только подтверждает тот факт, что Николас в любом жанре смотрится безукоризненно!

“Город ангелов”



Эта мелодрама с Николасом Кейджем и Мег Райан в главных ролях тронет сердце даже самого черствого сухаря! История о любви, человеческом счастье и маленьких радостях жизни подарит зрителям повод для размышлений и большую порцию мурашек. Вопреки нашим догадкам, ангелы не живут на небесах – они всегда находятся рядом с людьми, однако не понимают и не испытывают их чувств. Один из херувимов по имени Сет (его играет Николас Кейдж) узнаёт, что такое боль, вкус, грусть и любовь, лишь потеряв крылья и бессмертие ради женщины.