 

Алексей Навальный выпустит расследование о коррупции в Нобелевском комитете

09.10.2020, 18:01, Разное

Российский оппозиционер, проживающий в Германии, анонсировал свое новое расследование.

Навальный пообещал рассказать о незадекларированном имуществе членов Нобелевского комитета, а также раскрыть всю подноготную вручения премий.

– Привет, это Навальный! Я сейчас нахожусь в прекрасном городе Стокгольм — столице Швеции. Меня окружают замечательные пейзажи и чистый воздух. Вы наверняка спросите меня: «Алексей, а что ты делаешь в Швеции? Твоя реабилитация теперь проходит там?». А вот ни черта подобного! Именно здесь, в Стокгольме жулики из Нобелевского комитета спрятали свои незаконно нажитые дома и квартиры. И сейчас я покажу вам, как живут главные коррупционеры Швеции, — говорится в анонсе расследования.

В Нобелевском комитете пока еще не успели дать официальный комментарий. Но некоторые члены комитета уже выразили особое мнение, что Нобелевская премия мира была присуждена правильно.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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