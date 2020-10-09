Топ 4 лучших молодых футболиста в мире

09.10.2020, 17:58, Детали

Теги: Спорт, Футбол

Недавно авторитетное спортивное интернет-издание опубликовало список лучших молодых футболистов. Эксперты выделили четырех игроков, которые провели феерический сезон 19/20.

Все молодые звезды защищают цвета суперклубов. Болельщики ценят, когда на их глазах рождается новая футбольная звезда. Фанаты с удовольствием делают ставки в бк Мелбет на голы молодых футболистов. Чтобы сделать ставку без риска, опытные игроки советуют использовать мелбет промокод . В сети выложены несколько обзоров промокодов, в которых четко разложены их преимущества и недостатки.

Эрлинг Холланд

Уверенно лидирует в рейтинге молодой норвежец. Он достаточно молод – 19 лет. Эрлинг уже успел поиграть в трех сильных клубах на позиции форварда:

– “Мельде”;

– “РБ Зальцбург”;

– “Боруссия” Дортмунд.

Эрлинг выделяется на поле великолепной техникой, быстрым рывком и отменным голевым чутьем. У экспертов нет сомнений – через три года Холланд заменит на футбольном троне КР7. Сам норвежец признает, что Криштиану его кумир.

Переход норвежца в Дортмунд зимой 2020 года наделал много шума. Болельщики были уверены, что Эрлинг уедет в АПЛ. Но форвард выбрал клуб, где он будет прогрессировать. В суперклубе Холланд еще успеет заиграть.

Джейдон Санчо

Вторым по силе игроком выбран Джейдон. Он одноклубник Эрлинга. В Дортмунде они составляют наводящую ужас на защитников атакующую линию. Санчо необычайно быстр и владеет виртуозным дриблингом.

Дополнительные опции молодого вингера: четкая реализация голевых моментов и умение хлестко навешивать в штрафную.

Альфонсо Дэвис

Очередной игрок из Бундеслиги. Молодой крайний защитник стал ключевым игроком мюнхенской “Баварии”. Наставник “баварцев” Флик долго ждал, пока залечит повреждения Альфонсо. Затем отдал в распоряжение молодого защитника всю бровку.

Благодаря своей замечательной скорости, Альфонсо успевает в защиту и поддерживает атаку. Выносливости ему хватит на 180 минут поединка. Подписав контракт с Дэвисом, “баварцы” закрыли позицию левого латераля на долгие годы.

Винисиус

Бразилец выступает в “Реале” так хорошо, что клуб не стал делать трансферных покупок перед компанией 20/21. Дорогу молодым дает наставник клуба Зидан. Винисиус – его главный козырь. Быстрый, креативный вингер уже показал свои лучшие качества в сезоне 19/20. Теперь на него рассчитывают, как на основной выбор на правом фланге атаки “сливочных”.