Полицейские и паранормальщина

09.10.2020, 18:51, Разное

Кто чаще всего сталкивается с паранормальными явлениями? Профессиональные охотники за привидениями, специалисты по аномальным явлениям, священники, специализирующиеся на изгнании духов? Нет, это полицейские, потому что когда люди сталкиваются с чем-то непонятным, в первую очередь они звонят куда? – правильно, в полицию.

Странные заявления в полицейские участки

Какие только звонки не принимает дежурный!

…Два дня назад меня украли пришельцы, взяли на свой корабль и два дня пытали…

…У меня из стены спальни появляется какая-то черная гадость…

…Какие-то чужие люди надели кожу моих родителей и притворяются ими… Но это не мои папа и мама!

…Я попал в параллельный мир и не могу вернуться обратно, могу только позвонить…

…Я погиб два дня назад, сообщите моей семье, что у меня все хорошо и я скучаю по ним…

В течение года полицейский департамент Большого Манчестера (Великобритания) принимает до 400 заявлений с жалобами на всевозможную «чертовщину». Прочие полицейские департаменты, участки, отделения также не жалуются на отсутствие подобных заявлений.

Однако на каждый звонок, каждое заявление полиция обязана отреагировать, какими бы идиотскими они не казались. «Украденный пришельцами» оказался телефонным хулиганом, на шутника наложили штраф. Обследовали стену спальни, никакой «черной гадости» не нашли. Родители девочки оказались вполне нормальными людьми, а ребенок – любителем фэнтэзи с сильным воображением.

Однако против некоторых заявлений в тетради дежурного красуются нарисованные им вопросительные знаки.

Звонок из параллельного мира полицейские так и не смогли отследить, похоже он действительно пришел из ниоткуда. Приехавшие по адресу, указанным «погибшим», полицейские выяснили, что глава семьи действительно недавно трагически ушел из жизни. В практике каждого полицейского есть несколько таких случаев.

Архив Р. Л. Сноу

Роберт Сноу прослужил в полиции Идианаполиса (США) 38 лет, ушел на пенсию в звании капитана. Долгие годы он собирал свидетельства своих коллег об аномальных явлениях, с которыми тем приходилось встречаться. Вот некоторые из них.

Голос из ниоткуда

Женщина жаловалась на несносного соседа. Тот постоянно кричал «Убирайся из этого дома!», кидал через забор на ее участок всяческий мусор, искореженные банки из под пива. Женщина недавно купила этот дом и не представляла, что у нее такой ужасный расист-сосед.

Приехавшие полицейские познакомили ее с соседями – это оказались две милые старушки, не имевшие ничего против новой хозяйки соседнего дома, и давно желавшие познакомится и подружиться с ней.

Когда женщина и полицейские объяснили им, в чем дело, они страшно испугались. Прежний хозяин дома несколько раз приходил к ним и рассказывал, что слышит требования покинуть дом. Он никуда не уехал, и скоро умер от передозировки снотворного.

Призрак самоубийцы

Вызов был стандартным: у молодого наркомана «поехала крыша», начались галлюцинации. Приехавшие полицейские встретили у порога дома 50-летнюю плачущую женщину: ее 20-летний сын не хочет заходить в свою комнату, утверждает, что в ней повесился какой-то незнакомец, пусть его снимут и унесут.

Наркоман уверенно описывал висящего под люстрой пожилого человека в военной форме. Разумеется, никакого висящего покойника в спальне молодого человека не было. Вызвали врачей, которые увезли парня в клинику.

На обратном пути в участок старший наряда сказал напарнику: «А я помню этот дом. 20 лет назад еще при старых хозяевах я приезжал сюда по вызову. В спальне на крюке от люстры повесился глава семейства – ветеран Второй Мировой войны. И перед самоубийством он облачился в свою военную форму».

Выходит, что молодой наркоман прорвал пелену реального мира и заглянул по ту сторону реальности.

Призрак самоубийцы и невидимый поезд

Двое полицейских, приехавших разобраться с чертовщиной, и в самом деле увидели летающие тарелки и самопроизвольно передвигающиеся стулья. Начальник полицейского управления оказался мудр: приказал им переписать рапорт, дескать ничего не видели и одновременно отправил в дом полицейского капеллана: « Это как раз по твоему профилю, дружище».

Жители одной из ферм жаловались на мешающий им спать грохот проходящего поезда. Но никаких железнодорожных линий не было в радиусе нескольких десятков километров. Когда-то такая линия действительно пролегала в двух шагах от фермы, но была разобрана много лет назад. Однако каждую ночь в соответствие с графиком мимо фермы с грохотом проносится невидимый, но отчетливо слышимый состав.

Обычно полицейские начальству о таких случаях не торопятся докладывать – кто знает, как отреагирует шеф на рапорт «я видел привидение!», не отправит ли он честного полицейского на обследование к психиатру? Поэтому в рапортах пишут «информация не подтвердилась». Но если вы сумеете разговорить стража закона, он расскажет вам много чего интересного.