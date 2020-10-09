 

Меган Маркл и принц Гарри посетили ужин в честь будущего ребенка Кэтрин Макфи и Дэвида Фостера

09.10.2020, 11:35, Разное

В сентябре принц Гарри и Меган Маркл впервые появились на телевидении после переезда в Санта-Барбару, приняв участие в объявлении топ-100 самых влиятельных людей планеты по версии Time. Вчера же пара впервые была замечена папарацци на улицах города, а именно – на ужине вместе с продюсером Дэвидом Фостером и его женой Кэтрин Макфи.

Принц Гарри и Меган МарклПричина для встречи была весомая – 36-летняя Кэтрин и 70-летний Дэвид ждут первого общего ребенка, в связи с чем пригласили в стейк-хаус Lucky своих друзей. По словам очевидцев их неформальный ужин занял около трех часов. Стоит отметить, что Макфи и Маркл связывают не просто приятельские отношения, а детская дружба – давным-давно они вместе ходили в одну школу Immaculate Heart Middle School в Лос-Анджелесе. 

Детское фото Меган Маркл и Кэтрин МакфиС Фостером Кэтрин состоит в браке с 2017 года, и он также успел внести свою лепту в жизнь Меган и Гарри. В частности, в прошлом году он помог герцогам Сассекским в поиске укромного жилища для проживания в Канаде во время их 6-недельного отпуска. Выбор пал на поместье за 14 миллионов долларов на набережной в Сааниче, городке неподалеку от Ванкувера (именно там пару видели в праздники чаще всего).

Для меня было честью помочь Меган. К тому же я канадец, а Канада – часть Королевского Содружества. Для нас, канадцев, это много значит,

– рассказал продюсер. По словам Фостера, попросили его не лично члены королевской семьи, а его супруга. Ранее, к слову, он был женат на Иоланде Хадид (2007-2017) и поэтессе Линде Томпсон (1991-2005). У Фостера пятеро дочерей, будущий ребенок станет шестым.

Дэвид Фостер и Кэтрин Макфи



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